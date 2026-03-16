Figuraccia McLaren, volano stracci con Mercedes: Stella punta il dito, ironia Piastri e Norris abdica

Il disastro sportivo della McLaren al Gran Premio di Cina pone interrogativi e sospetti sul rapporto di team clienti della Mercedes, Andrea Stella ha parlato di rotture dovute alla power unit mentre i due piloti la prendono con filosofia

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Sono passati poco più di tre mesi. Era il 7 dicembre dello scorso anno, la McLaren festeggiava il double ad Abu Dhabi: vittoria del Mondiale piloti per Lando Norris con in cassaforte già da tempo il titolo costruttori. Sembra ieri ed invece ieri c’è stata la magra figura del doppio ritiro ancor prima di prendere il via del Gran Premio di Cina. Una cosa anche storicamente difficile da andare a ritrovare nella storia della F1.

Una debacle già vissuta da Piastri, per colpe sue, in Australia. La scuderia di Woking però non ci sta e punta il dito contro la Mercedes che le fornisce la power unit e che maramaldeggia a suon di doppiette con Russell e Antonelli. Un velato trattamento di serie B che Andrea Stella aveva già denunciato dopo Melbourne e che ora scoppia definitivamente dopo il doppio “0” di Shanghai.

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L’onta del doppio ritiro a Shanghai

Non c’era la quota papaya nel Gran Premio della Cina vinto da Kimi Antonelli. Un dramma sportivo che si è consumato nel giro di mezz’ora dal via della gara di Shanghai con i piloti, Piastri e Norris, ignari o quasi di tutto mentre sfilavano nella Driver’s Parade. La sorpresa quando sono tornati ai box. Problemi, problemi, problemi come direbbe Carlo Vanzini.

Le due McLaren hanno fatto le bizze, addirittura nemmeno si riusciva ad avviare quella del campione del mondo. Una figuraccia in grande stile per chi ha il numero 1 sul muso. Ancor peggio per l’australiano che era reduce dal crash dell’Australia e che ora vanta un poco onorevole doppio zero in classifica piloti ma anche alla voce giri compiuti. Un vero e proprio record. Doppio zero registrato dalla scuderia di Woking in Cina. Un disastro insomma.

Perchè Norris e Piastri si sono ritirati: colpa della PU Mercedes

Secondo quanto dichiarato da Andrea Stella dopo la gara entrambi i problemi che hanno fermato le due McLaren sono riconducibili all’elettronica della power unit Mercedes: “Sembra che si tratti di problemi diversi che si sono verificati contemporaneamente e che ci hanno impedito di iniziare la gara. Si tratta di una coincidenza estremamente sfortunata: due guai elettrici diversi che si sono manifestato nello stesso momento”.

Le monoposto andranno direttamente in Giappone per il prossimo appuntamento a Suzuka, mentre i pezzi incriminati saranno spediti a Brixworth e non Woking. Insomma il problema è della Mercedes HPP che fornisce le power unit e non di McLaren.

L’accusa McLaren a Mercedes prima di Shanghai

Non è stata una coincidenza, o forse sì. Dopo la gara in Australia, comunque sotto le aspettative, chiusa al 5° posto dal campione Norris mentre Piastri era andato a muro nel giro di schieramento, il team principal della McLaren, Andrea Stella, ma anche quello della Williams Vowless, entrambi motorizzati Mercedes, avevano avanzato dubbi sulla collaborazione fatritva dei tecnici Mercedes e sull’accesso completo ai dati della power unit delle frecce d’argento.

La battuta di Piastri: “Due gare a vedere la F1 in tv”

La scena è andata in onda su Sky Sports UK, la giornalista Rachel Brookes sta intervistando Piastri rimasto appiedato ai box dalla sua McLaren prima del via. Oscar mentre parla e ascolta le domande si gira e guarda lo schermo per vedere la gara che nel frattempo è partita. Ed è lì che si concede una battuta: “È da un po’ che non guardo due gare di F1 da bordo pista” con tanto di sorriso che prova a stemperare la delusione per essere ancora a zero punti ma anche e soprattutto a zero giri e km percorsi in gara se si eccettuano quelli della Sprint Race.

Norris ha invece raccontato quanto successo di frenetico ai box senza risultati: “Non so da quanto tempo andasse avanti la situazione, onestamente. L’ho scoperto 20 minuti prima di uscire dal box, ma penso che stessero lavorando già da un po’ i meccanici. Ci sono un sacco di cose nuove e, ovviamente, alcuni nuovi problemi che a volte stiamo ancora scoprendo. ”