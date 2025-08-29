F1 mercato piloti: Antonelli in Ferrari al posto di Hamilton, scenario pazzesco. Binotto: "Kimi offerto a Sauber"

Nelle ultime ore sono emersi due scenari di mercato di F1 che si sarebbero potuti concretizzare nel recente passato: Antonelli in Ferrari al posto di Hamilton o in Sauber, tutto sotto la regia di Toto Wolff

Il Gran Premio di Olanda incombe ma nel paddock e non solo si fa ancora un gran parlare del mercato piloti. Del presente, del futuro e perchè no anche del passato. Sliding doors che non si sono verificate, what if che emergono ancora oggi prepotenti. Ecco che nelle ultime ore viene fuori uno scenario quasi incredibile che si sarebbe potuto verificare con una sorta di trade che ha toccato senza concretizzarsi Ferrari, Mercedes e Sauber e che ha visto al centro delle trattative tra Vasseur, Wolff e Binotto il destino di Lewis Hamilton e Kimi Antonelli.

Antonelli-Ferrari con la regia di Toto Wolff

A lanciare la notiziona di mercato “mancato” è stato il Corriere dello Sport. Secondo la ricostruzione del giornalista specializzato Fulvio Solms, nella scorsa primavera Toto Wolff, team principal della Mercedes nel tentativo disperato di portare Max Verstappen nella scuderia di Brackley avrebbe offerto alla Ferrari la possibilità di “portare a casa” Andrea Kimi Antonelli (che è di Bologna).

L’unico problema nel realizzare questa “trade” che avrebbe riportato un pilota italiano a Maranello, era a quel punto rappresentato da Lewis Hamilton. La conditio sine qua non risiedeva nel fatto che l’inglese avrebbe dovuto annunciare il ritiro a fine stagione, magari, aggiungiamo noi, “spinto” dall’amico ed ex team principal Toto Wolff. Ma questo quadro da fantaFormula1 non si è concretizzato e quindi lo scenario è rimasto tale, un miraggio.

La rivelazione di Binotto su Antonelli in Sauber

Risale invece a un anno fa un altro scenario di mercato F1 che non si è realizzato. L’allora nemmeno 18enne Andrea Kimi Antonelli avrebbe potuto fare il suo esordio in F1 non in Mercedes bensì in Sauber. A rivelarlo in un’intervista a Il Giornale è stato Mattia Binotto, team principal della scuderia che dal prossimo anno diventerà Audi:

«Ce lo avevano proposto, ma non ero coinvolto nella scelta. Per lui è un anno difficile, perché indipendentemente dal talento che tutti gli riconoscono, è esposto alla pressione mediatica di un top team come Mercedes».

L’ex tp Ferrari non entra nel dettaglio della trattativa ma è molto probabile che prima di decidere di promuoverlo nella line up in F1 al fianco di George Russell per sostituire Lewis Hamilton, Toto Wolff sempre nell’idea di puntare al colpaccio Max Verstappen, abbia pensato di “piazzare” Antonelli in una scuderia di seconda fascia che avrebbe permesso al talento di Kimi di esordire con meno pressione. Forse, visto quello che sta facendo Bortoleto, non sarebbe stato un male assoluto.