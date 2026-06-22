La F1 corre veloce verso il Red Bull Ring e si parla sempre di mercato piloti, i mal di pancia di Alonso e Sainz potrebbero cambiare la griglia nel 2027, Alpine è alla finestra così come anche la Williams

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La settimana di sosta è alle spalle così come la prima vittoria di Lewis Hamilton con la Ferrari. Il circus della F1 si muove a grandi falcate verso l’Austria dove il Mondiale riprende sul Red Bull Ring. Il mercato piloti resta sempre un tema attuale anche all’ombra del solleone di questi giorni e dei grandi piloti che alla fine potrebbero non muoversi dai loro sedili.

Nelle scuderie “minori” invece qualcosa si muove e si muove pure Briatore che sogna una last dance con Alonso in Alpine come ai bei tempi in Renault. Newey intanto ce la mette tutta per far piacere questa sbagliatissima Aston Martin a Nando mentre anche Sainz vorrebbe tanto trovare qualcosa di meglio della Williams.

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Sainz e Albon stanchi della Williams

Il progetto 2026 della Williams è partito a rilento. Addirittura saltando i primissimi test di Barcellona per problemi al peso e al crash test. La monoposto si sta però rivelando discreta permettendo a Sainz ed Albon di lottare per le ultime posizioni della zona punti ma non sempre, vedi Barcellona. Non di certo quello che sperava lo spagnolo quando ha lasciato la Ferrari approdando a Groove.

Gli ultimi risultati non hanno sorriso a Sainz, e nemmeno ad Albon. Sei punti per lo spagnolo, 5 per l’ex Red Bull. Decisamente pochi e dire che a spingere la vettura è il motore migliore del lotto, il Mercedes. Sugli ultimi mal di pancia di Sainz si è espresso anche l’ex pilota David Coulthard ai microfoni del podcast Up To Speed: “Si vede chiaramente la frustrazione in entrambi i piloti. Sainz vuole tornare al vertice, e per raggiungere quella posizione in Williams ci vorranno ancora alcuni anni. Carlos vuole un top team al più presto”

Dove può andare Sainz ma Vowles blinda entrambi

Il mercato piloti della grandi scuderie al momento non è molto aperto. La Ferrari ha di fatto chiuso il suo di mercato col rinnovo di Leclerc e la voglia di continuare con Hamilton suffragata dal ritorno al successo. Per Sainz qualcosa si potrebbe muovere se Verstappen facesse saltare il banco lasciando Red Bull. Difficile ma non impossibile.

Antonelli non si muoverà dalla Mercedes. Restano le posizioni “dubbie” di Russell e di Piastri partito col piede sbagliato in McLaren quest’anno. L’altra alternativa sarebbe Audi che aveva fortemente voluto Sainz per debuttare in F1 e che ha sicuramente un progetto più ambizioso di Williams al momento anche se una monoposto non molto più veloce.

Nonostante le voci, il team principal Vowles dorme sonni tranquilli: “Con me, quello che vedi è quello che ottieni. Dico loro le cattive notizie, ma anche quelle buone. Sarebbero degli sciocchi se domani si liberasse un posto in Mercedes e non valutassero le loro opzioni, ma oggi sono impegnati al 100% con la Williams”. Eppure le ultime voci danno di un interessamento su Checo Perez da parte di Groove semmai uno dei due piloti tra Albon e Sainz dovessero andare via.

Alonso in Alpine, Briatore affascinato dalla reunion

Tra gli scontenti di questo inizio 2026 c’è sicuramente anche Alonso. Se lo immaginava diverso lavorare con Newey il buon Fernando. Un sogno diventato realtà ma anche incubo quello di una Aston Martin completamente sbagliata dalla scelta del motore Honda all’aerodinamica “cannata” dal genio inglese tanto rimpianto dalla Ferrari.

A Barcellona il pilota asturiano ha confermato che il ritiro è sempre più vicino e non potrebbe essere altrimenti vista la sua carta d’identità. Eppure gli ultimi rumors di mercato parlano di un forte interesse di Alpine, anche per via dell’accordo di partnership commerciale con il brand Gucci.

“Alonso è un fenomeno” si è affrettato a dire Flavio Briatore in una delle ultime interviste confermando indirettamente che non gli dispiacerebbe lavorare un’ultima volta al fianco del pilota ex Ferrari per rinverdire i vecchi tempi in cui Fernando correva e vinceva proprio per Briatore con la Renault, scuderia sulle cui ceneri è poi nata Alpine.

Newey porta una Aston Martin B per l’Ungheria

Il progetto Aston Martin non è partito come previsto, ma non sono rimasti con le mani in mano a Silverstone. Il team britannico sta preparando il suo primo importante aggiornamento strutturale con un obiettivo primario: tornare a conquistare punti con regolarità.

Secondo un report pubblicato da Motorsport, c’è una data segnata in rosso sul calendario della scuderia di Lawrence Stroll, in occasione del Gran Premio d’Ungheria. In quell’occasione, Aston Martin presenterà un aggiornamento significativo che, in pratica, si tratterà di una versione “B” della AMR26.

Non si tratta di un pacchetto di piccoli aggiornamenti aerodinamici bensì una riprogettazione radicale che porta la firma di Adrian Newey. Secondo le indiscrezioni, solo le sospensioni anteriori saranno mantenute rispetto alla vettura attuale. Il resto del pacchetto sarà completamente rivisto nel disperato tentativo di salvare un progetto destinato al fallimento fin dall’inizio.

Mentre a Silverstone proseguono i lavori sul telaio, anche in Giappone l’attività non accenna a rallentare: Honda sta lavorando a pieno ritmo allo sviluppo della sua power unit nell’ambito del programma ADUO. Basterà per permettere a Stroll e Alonso di staccarsi dal fondo della classifica?