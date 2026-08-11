Mercato piloti in F1 sempre in fermento: le ultimissime danno Sainz pronto a fare carte false per andare in Red Bull se Verstappen va via con Perez al suo posto in Williams mentre Ocon aspetta la decisione di Alonso

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Se sarà rivoluzione in griglia o no lo dirà solo il tempo. Intanto la F1 vive gli ultimi giorni di vacanze prima di riaccendere i motori dopo Ferragosto direzione Olanda, Zandvoort. Ma il mercato piloti non va mai in ferie. Specie se si è in piena “Silly Season” letteralmente la stagione “pazza” dove vale tutto, rumors e spifferi di trattative.

Come quella che vorrebbe Carlos Sainz pronto a fare carte false per andare in Red Bull e la Williams pronta a cautlarsi con Sergio Perez e poi la posizione di Esteban Ocon in bilico tra Haas e Aston Martin. Ma tutto dipende da cosa faranno i “grandi”, Verstappen ad Alonso.

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Sainz e quel sogno di andare in Red Bull

Tra gli scontenti di questa prima parte di stagione c’è sicuramente Carlos Sainz. L’ex pilota della Ferrari non è soddisfatto del lavoro che stanno facendo in Williams. Dopo il buon esordio lo scorso anno, lo spagnolo riponeva grandi aspettative sulla nuova macchina col cambio dei regolamenti. La monoposto invece è nata male e sta crescendo peggio e rischia di essere superata anche da Aston Martin con gli ultimi aggiornamenti di Newey e della Honda.

Sainz si sta guardando intorno. Si è parlato di Audi. Ma una delle voci emerse nelle ultime ore dice che Carlos abbia contattato la Red Bull proponendosi in caso di addio di Max Verstappen, dato un giorno sì e l’altro no alla Mercedes o alla McLaren.

Già due anni fa, in uscita dalla Ferrari, Sainz aveva atteso fino all’ultimo la chiamata di un top team, vedi Mercedes o la stessa Red Bull, prima di “ripiegare” sulla Williams ma con la speranza e il sogno di tornare a lottare per il vertice come negli anni in rosso.

Perez torna al centro del mercato: ipotesi Williams

In Williams, il team principal, James Vowles è sicuro di poter trattenere Sainz, anche magari con un ritocco verso l’altro dell’ingaggio. Intanto però il team di Groove si mette al sicuro in caso di partenza dello spagnolo.

Del resto anche Sergio Pérez si starebbe muovendo come Sainz per cercare qualcosa di meglio. Stabilmente più veloce di Bottas, ha dimostrato di essere all’altezza anche di questa F1 dopo l’anno sabbatico forzato dopo il benservito da Red Bull. Ora Checo vuole migliorare magari lontano dall’ancora acerbo team americano. Il pilota messicano ha un contratto pluriennale con Cadillac, ma questo potrebbe contenere clausole di rescissione che gli permetterebbero di sostituire Sainz alla Williams.

Visto l’ottimo rendimento di Checo quest’anno, James Vowles lo ritiene una buona opzione, soprattutto considerando che il messicano può contare anche su un nutrito gruppo di sponsor da mettere a disposizione della squadra a cui si unirà.

Ocon alla finestra aspettando la decisione di Alonso

L’altra possibilità che si è aperta in quest’ultima sessione di rumors di mercato sotto il sole d’agosto, è direttamente collegata ad Aston Martin e a Fernando Alonso. Il pilota spagnolo a 45 anni, deve decidere se continuare a correre e dove. Le voci degli ultimi giorni mettono l’ex Ferrari davanti a un bivio: ritirarsi restando come ambassador in Aston Martin; continuare sempre col team di Stroll o andare in Alpine riformando la coppia dei due mondiali vinti con Flavio Briatore.

Tra i piloti alla finestra, aspettando la decisione dell’asturiano c’è Esteban Ocon pronto a prendere il suo posto in Aston Martin. E’ quasi sicuro che il francese perderà il suo sedile in Haas alla fine dell’anno con una corsa a tre per quel volante: il nostro Leonardo Fornaroli, il talentino Ferrari Rafael Camara e il ritorno di Yuki Tsunoda spinto da Toyota. Secondo le ultime indiscrezioni, il futuro di Ocon potrebbe essere proprio in Aston Martin se Alonso dovesse lasciare per qualche motivo, ritiro o Alpine.

Camara su Cadillac, la Ferrari spinge

Sempre più probabile che Cadillac possa puntare su Rafael Câmara per il 2027. La Ferrari spingerebbe per far esordire in F1 il giovane brasiliano che tanto bene sta facendo in F2 e su cui Maranello pare puntare per il futuro. Dopo le voci di un approdo in Haas dove però è forte la concorrenza di Leonardo Fornaroli oltre a Toyota che potrebbe imporre il ritorno di Tsunoda, ora c’è quest’altra possibilità. Ferrari vorrebbe prestare il pilota brasiliano per alcune stagioni, ma anche Red Bull sarebbe interessata a prestare Nikola Tsolov.