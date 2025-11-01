Verstappen spaventa Red Bull, un'altra grana per Mekies: così l'agente di Max agita il mercato piloti

Le nuove dichiarazioni del manager di Max Verstappen minano il clima in casa Red Bull sul futuro mentre il team principal Mekies prende tempo sulla decisione del secondo pilota 2026

La Formula 1 si gode il week end di sosta prima di rituffarsi nel finale di stagione che offrirà ancora due tappe americane, una dietro l’altra, Gp del Brasile e di Las Vegas prima della chiusura in Qatar e ad Abu Dhabi. Chi sogna ancora la remuntada su Norris e Piastri è Verstappen. Con un occhio al futuro, al 2026 che sembra al buio un po’ per tutti con le nuove monoposto. Per questo l’agente di Max, Vermulen ha ricordato proprio a Red Bull che l’olandese va supportato al meglio, altrimenti potrebbe andare altrove. Sempre a Milton Keys il team principal Mekies prende tempo sulla definizione della line up del prossimo anno tenendo sulle spine contemporaneamente Tsunoda, Hadjar, Lawson e Lindblad.

L’agente di Max avvisa Red Bull

Da quando ha giurato nuovo amore alla Red Bull, Max Verstappen, complice anche l’arrivo al muretto di Laurent Mekies, ha ritrovato competitività in pista e risultati. Tanto da riaprire la corsa al Mondiale, terzo incomodo nel duello tra Norris e Piastri che riprenderà la prossima settimana a Interlagos.

A riportare un po’ di nubi sul rapporto futuro tra l’olandese e la Red Bull ci pensano le nuove dichiarazioni del suo agente, Raymond Vermuelen che nell’intervista a “The Inside Track” ha detto: “Siamo leali, ho spiegato anche alla dirigenza che abbiamo il pilota più veloce del paddock e voglio che abbia anche il miglior pacchetto. Max è rispettoso nei confronti dei vertici Red Bull, che c’è sempre stata dal primo giorno. Per il momento siamo molto contenti di dove siamo, ma ovviamente abbiamo bisogno del miglior materiale per continuare a vincere”.

Verstappen: da Mercedes a Ferrari, quante avances

Del resto le pretendenti per Verstappen non mancano: Mercedes in pole position con Toto Wolff che lo pressa da almeno un paio d’anni, da quando Hamilton gli comunicò il passaggio alla Ferrari a inizio 2024; Aston Martin dove troverebbe una barca di soldi e un uomo a cui piace andare in barca, quell’Adrian Newey le cui monoposto hanno portato in dote a Max 4 titoli mondiali; e poi sullo sfondo, mai dire mai, la Ferrari che dopo Schumacher, Alonso, Vettel ed Hamilton, un binomio con Verstappen non sarebbe una bestemmia, anzi avrebbe il fascino della storia.

Chi con Max: Mekies non si sbilancia

Se per il 2027 ci potrebbero essere dubbi, una cosa è certa per la Red Bull: Max Verstappen è l’unico pilota sicuro per il 2026. Per il secondo sedile è lo stesso Laurent Mekies in un’intervista sul sito ufficiale della F1 a prendere tempo. Dopo Perez, chiunque si sia seduto su quella monoposto ha patito il confronto con l’olandese.

Prima Lawson per due sole gare, poi Tsunoda ma non con risultati soddisfacenti per un top team. E dire che le scelte della Red Bull finiranno inevitabilmente per avere ripercussioni sulla scuderia satellite, la Racing Bulls dove, sia Hadjar che lo stesso Lawson stanno facendo bene e sono sospesi tra prima e seconda squadra. Senza dimenticare il pilota di F2 Arvid Lindblad, nuovo pupillo dello junior team di Helmut Marko.

“Accettiamo che tutti vorrebbero una decisione da parte nostra ma la verità è che non abbiamo fretta. Ci prenderemo tutto il tempo necessario per dare a questi ragazzi tutte le possibilità possibili per dimostrare in pista chi è stato il migliore.”