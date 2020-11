F1, Mercedes: l'annuncio ufficiale di Toto Wolff

Toto Wolff resterà anche nel 2021 in Mercedes. Il dirigente austriaco continuerà a ricoprire il ruolo di team principal: “Rimarrò a capo della squadra l’anno prossimo – ha detto a ORF -. In generale, penso che resterò almeno un altro anno. So che dovrò nominare e formare il mio sostituto e lui potrebbe lavorare al mio fianco il prossimo anno”.

“Penso che le prossime due stagioni potrebbero offrire una situazione interessante dal punto di vista sportivo. Posso dire che finché mi piacerà vorrò continuare a fare quello che faccio”.

OMNISPORT | 11-11-2020 15:42