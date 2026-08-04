Ferrari, la formula di Vasseur per il Mondiale e l’attacco di Wolff: “Hamilton e Leclerc hanno vinto solo perché ha perso Mercedes”

I due manager delle scuderie in lotta per il titolo infiammano la pausa estiva con dichiarazioni agli antipodi, che ben fotografano la capacità della Rossa di mettere pressione

Con le monoposto ai box per il consueto stop di metà stagione, a scaldare i motori ci pensano i protagonisti, si fa per dire, dietro le quinte. Da un lato Toto Wolff, che non manca di rifilare una stoccata verso Ferrari. Dall’altro, da Maranello, Frederic Vasseur, che svela il segreto per condurre al meglio al termine la stagione. Una stagione che può ancora concludersi con l’alloro più prestigioso. Occhio, però, a parlarne con il team principal del Cavallino rampante.

Wolff attacca la Ferrari

L’ottimo avvio di stagione di Mercedes, trainata dalla definitiva consacrazione di Kimi Antonelli, permette a Toto Wolff di gongolare, ma anche di rifilare una frecciatina alla Ferrari, rivale al momento più accreditata per il titolo. A RacingNews365 l’ad della scuderia di Backley rileva, infatti, come i due successi delle Rosse – Hamilton a Barcellona, Leclerc a Silverstone – siano arrivati solo per demeriti o situazioni sfavorevoli alle Mercedes: “In realtà, le due vittorie della Ferrari sono arrivate perché le abbiamo perse noi”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ammissione di Wolff su Ferrari e McLaren

Scendendo più nel dettaglio il dirigente austriaco ha aggiunto: “Abbiamo iniziato la stagione in modo molto solido, ma l’affidabilità ci ha costretto a 3-4 ritiri. Nonostante ciò, abbiamo più di 70 punti di vantaggio sulla Ferrari. Dovessimo aggiungere i 70 persi a causa dei mancati arrivi a traguardo avremmo un margine davvero molto, molto importante. Siamo stati sfortunati con la safety car in Spagna e con i problemi di Kimi in Gran Bretagna. Ferrari e McLaren, inoltre, hanno apportato miglioramenti a differenza nostra e così, all’improvviso, siamo stati costretti a lottare più duramente”.

Vasseur predica calma

Chi è ben consapevole che con i se e con i ma non si va da nessuna parte è Frederic Vasseur, che prova a tenere tutti con i piedi ben saldi al terreno nel momento più bello da molti anni a questa parte: “Il mondiale non è il mio primo pensiero quando mi sveglio la mattina. Non so nemmeno quanto sia il distacco da Mercedes o il margine con McLaren. Devo chiedere a Rita (addetta stampa Ferrari, ndr) per saperlo. Credo sia giusto concentrarsi sullo sviluppo, ragionando una gara alla volta. È una perdita di tempo e di energie pensare a quelle cose”, ha concluso il team principal del Cavallino.