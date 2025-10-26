Leclerc: "Vergogna", team radio Ferrari. Hamilton crede di essere secondo e Norris sfotte sul lift and coast

In Messico la Ferrari conferma i progressi di Austin, dai team radio di Hamilton e Leclerc emerge qualche curiosità, l'insoddisfazione di Charles e il malinteso di Lewis. Norris invece li prende in giro sul LICO

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Finalmente entrambe le Ferrari davanti. Non era mai successo finora. L’aria americana porta bene alle rosse che dopo la buona prestazione di Austin si confermano, per ora, nelle qualifiche del Gran Premio del Messico. Non è arrivata la pole, presa da Norris, ma un’ottima prestazione con Leclerc secondo ed Hamilton terzo. E dire che Lewis pensava di aver centrato la prima fila mentre Charles eterno insoddisfatto aveva bollato malamente il suo giro. Il tutto ben certificato dai team radio di Maranello mentre il poleman Lando in conferenza stampa post qualifica prende in giro i due piloti del cavallino rampante girando il dito nella piaga del lift and coast.

Leclerc non è soddisatto, team radio

Difficile sentire e vedere Charles pienamente soddisfatto dopo un giro in qualifica. Quando sbaglia e quando non sbaglia. E’ successo anche in Messico. Leclerc in pole provvisoria dopo il primo tentativo, viene superato da Norris che col secondo time attack ha tirato fuori un tempone con la sua McLaren. Per il monegasco però arriva un altro ottimo giro che conferma il suo secondo tempo. Ma per lui non è abbastanza, forse ce l’ha con qualcuno che ha trovato nel suo giro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bryan: «P2. Sono stati due buoni giri, Charles. Ben fatto»

Leclerc: « Vergogna !»

!» Bryan: «Ma sono stati due buoni giri e domani avrai una buona scia»

Cosa già successa poco prima tra Q2 e Q3, Leclerc fa un buon tempo che lo pone in seconda posizione ma il monegasco non è contento e lo sottolinea con Bryan Bozzi:

Bryan: «Per ora sei in P2»

Leclerec: «OK, non capisco come possa essere secondo con questo giro orribile»

Hamilton crede di essere in prima fila

Bene anche Lewis Hamilton che per la prima volta in qualifica, non considerando la pole nella illusoria Sprint di Shanghai poi vinta, parte così avanti nella griglia di partenza. Eppure il pilota inglese era convinto di essere riuscito a strappare la prima fila, il secondo tempo, al compagno di scuderia Leclerc. E lo dice anzi lo chiede al suo ingegnere di pista Adami:

Adami: “Se andato super forte!”

Lewis Hamilton: “Non so da dove partirò? P2?”

Adami: “Un decimo. Meno di un decimo da Charles”

Norris prende in giro la Ferrari sul Lico

Tra le varie pieghe delle interviste post qualifica c’è stato un simpatico siparietto durante la conferenza stampa ufficiale della FIA poco dopo la fine del Q3. Sul classico divanetto ci sono i primi tre, Norris, Leclerc ed Hamilton. Arriva la domanda sul lift and coast, la gestione della frenata che serve a preservare la monoposto, dalle temperature alle gomme al carburante.

Una procedura a cui ricorrono tutti ma in particolare i piloti della Ferrari. Ed allora Norris in trance da pole position si prende il lusso di sfottere Hamilton e Leclerc: “Chiedete a questi ragazzi: sono dei professionisti del LICO. Lo fanno in ogni gara. Penso che bisogna sempre farlo un po’, ma mai quanto loro”. Grasse risate per Lando, sorriso amaro per i due Ferrari nella speranza, chissà quanto vana, di cancellare quel sorrisino sul pilota inglese della McLaren.