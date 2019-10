F1, Michael Schumacher: Todt rivela la sua più grande speranza

Il presidente della Fia Jean Todt, in un'intervista a La Repubblica, è tornato a parlare delle condizioni del suo amico Michael Schumacher. Il sette volte campione del mondo un mese fa è stato portato in un ospedale a Parigi, forse per iniziare una terapia a base di cellule staminali per migliorare il suo stato di salute dopo il grave incidente sugli sci: una fuga di notizie che non è piaciuta affatto all'ex dirigente della Ferrari.

"Sono stupefatto che, quando è venuto a Parigi per un controllo in ospedale, della gente che dovrebbe privilegiare il segreto medico abbia parlato. Questo onestamente toglie tutta la fiducia, per me è indegno e spero che troveremo la fonte. C’è poco altro da dire", ha tuonato Todt.

"Ho letto cose incredibili sul suo ricovero e come al solito quelli che sanno non parlano, e quelli che non sanno parlano. Io faccio parte di quelli che fanno".

Sullo stato di salute dell'ex ferrarista "non c’è nessuna notizia, salvo il fatto che Michael sta lottando per migliorare ogni giorno la situazione. Dobbiamo accompagnarlo in questa lotta, supportare sua moglie Corinna che è una signora fantastica e che si occupa di lui e dei figli. Dobbiamo aiutarli, rispettando al massimo i loro desideri".

Le speranze restano: "È ovvio che tutti intorno dobbiamo aiutarlo e augurarci che ci saranno, diciamo, dei miglioramenti continui. Ho detto la verità, vedo dei GP in tv con lui, spero che un giorno potremo andare insieme a un Gran Premio. Lo seguo come al solito, lui e la sua famiglia, come è sempre stato. Abbiamo un contatto quotidiano e stasera da Parigi andrò a Ginevra e lo vedrò. Lo sappiamo che ha avuto un incidente che ha lasciato delle tracce. E questa è una cosa privata".

Ai tifosi in apprensione: "Tutti sono ansiosi di conoscere qualcosa di più? Normale, è sempre stato così, Michael è una leggenda dell’automobilismo. Non è che sia ingiusto volergli bene e voler sapere di lui, ma tocca alla famiglia decidere quello che vuole o non vuole dire: cerca di proteggerlo, e difendere la propria vita privata come Michael ha sempre voluto. La nostra è una continuità di un suo desiderio: non parlava mai di sé, non faceva mai vedere le foto dei figli".

