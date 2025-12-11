Michael Schumacher: "Ho temuto per la nostra vita", Willi Weber sotto choc dopo la rapina e le minacce alla moglie

Lo storico manager di Michael Schumacher racconta la sua odissea di essere stato picchiato, segregato e minacciato insieme alla moglie nella sua villa di Stoccarda. Le vittorie con Schumi e la decisione di Corinna di escluderlo dalla vita del marito

Un incubo a occhi aperti. E’ quello che ha vissuto Willi Weber lo storico manager di Michael Schumacher. Vittima di una rapina nella sua villa in cui è stato picchiato, segregato, legato e minacciato insieme alla moglie e alla domestica mentre tre malviventi facevano razzia svaligiandosi casa a Stoccarda per un bottino stimabile intorno al milione di euro. L’83enne, vittima di un ictus negli anni scorsi, è ovviamente sotto choc.

L’incubo di Willi Weber

Tre uomini con passamontagna avrebbero minacciato Weber, sua moglie e una domestica con delle armi, li avrebbero legati e feriti leggermente. Hanno rubato denaro contante e gioielli per un valore di un milione di euro, ha dichiarato Weber allo “Stuttgarter Zeitung“. I malviventi hanno forzato le casseforti. Lui stesso è sotto shock. La polizia sta ora indagando per verificare se vi sia un collegamento con una rapina simile avvenuta qualche settimana prima, in cui una coppia sposata è stata legata e rapinata.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ex manager di Schumi piacchiato e minacciato con la moglie

“Ho un occhio nero, Mi sento malissimo. Sono completamente sotto shock” sono le parole di Weber alla Bild. Dalle ricostruzioni fornite dallo stesso ex manager di F1, stava per cenare in sala da pranzo quando sono comparsi i tre uomini mascherati. Lo hanno minacciato con una pistola e dei coltelli e lo hanno legato proprio lì, al tavolo da pranzo. Anche sua moglie e la governante sono state sopraffatte e legate.

Gli autori hanno rubato la sua preziosa collezione di orologi, denaro contante e gioielli. Weber stima i danni in circa un milione di euro. Ha dichiarato ai giornali di Stoccarda che non è ancora chiaro se la sua assicurazione coprirà i costi. La sua casa è ora sorvegliata 24 ore su 24 da un’agenzia di sicurezza.

La villa di Weber era peraltro in vendita: vanta quasi 3.000 metri quadrati di terreno, otto posti auto e 875 metri quadrati di superficie abitabile distribuiti su quattro piani, inclusa un’area benessere con piscina a sfioro. Weber attualmente vive lì con la moglie, nonostante la separazione. A quanto pare, intende trasferirsi nella zona di Francoforte per stare con la sua compagna.

Da mentore di Schumacher a estraneo: le accuse a Corinna