F1, mistero risolto: Hamilton-Wolff ancora alla Mercedes

Nessun cambiamento. La Mercedes ha deciso di non cambiare la propria (vincente) squadra. Al via della prossima stagione, si presenterà con il fortunato duo formato da Lewis Hamilton e Toto Wolff.

Attraverso un tweet piuttosto esplicito, la Mercedes ha, di fatto, confermato che Lewis Hamilton continuerà a correre per le Frecce d’Argento. “Annuncio a breve”, si legge nel post con una manina, con tanto di penna, pronta a firmare.

Sotto presenti anche le parole di Lewis Hamilton: “La mia idea è quella di restare qui”. Insomma, il mistero è stato risolto: The Hammer non va da nessuna parte. Resta in Mercedes per provare a vincere il suo ottavo Mondiale.

Dopo le tante indiscrezioni delle ultime settimane, la Mercedes ha fatto chiarezza sulla stagione 2021. Non cambia nulla. Restano tutti al loro posto, anche quel Valtteri Bottas che sembrava poter lasciare il sedile al rampante George Russell.

Fondamentale anche la riconferma di Toto Wolff nel ruolo di Team Principal della scuderia. Per il manager austriaco dovrebbe essere l’ultimo anno alla guida delle Frecce d’Argento, esattamente al pari di Lewis Hamilton (sempre che il rinnovo non sia pluriennale).

Un bel problema per tutte le rivali. Sapere che la Mercedes si presenterà al via della nuova stagione con anche Lewis Hamilton al proprio posto è fonte di assoluta preoccupazione, considerata la classe di The Hammer e la superiorità delle Mercedes.

Ora c’è solo da capire quando arriverà l’ufficialità della firma del contratto con Lewis Hamilton per conoscere le cifre dell’accordo e, soprattutto, la lunghezza del contratto che, salvo sorprese, dovrebbe essere di un solo anno.

OMNISPORT | 18-12-2020 10:05