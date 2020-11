F1, Mondiale 2021: Imola resta in bilico

Il calendario del Mondiale 2021 di Formula 1 ha ormai preso forma. L’unico posto vuoto è quello del circuito che dovrà essere scelto per sostituire il Gp del Vietnam.

Tra quelli in lizza c’è anche l’”Enzo e Dino Ferrari” di Imola, che nel 2020 è tornato ad ospitare la Formula 1 dopo 14 anni di assenza.

Il direttore amministrativo di Liberty Media, Ross Brawn, non si è sbilanciato spiegando i motivi che porteranno a compiere la scelta finale: “Ci dispiace non poter gareggiare in Vietnam, ma troveremo un candidato altrettanto forte per lo slot libero nel calendario 2021. Abbiamo ammirato una gran bella gara ad Imola e lo stesso vale per Portimao e Istanbul”.

“Direi che è tutto aperto, vediamo come si svilupperà la cosa nelle prossime settimane – la conclusione – Lo slot libero sarà assegnato in base ad alcune considerazioni puramente commerciali. Alcuni paesi sono in una posizione migliore rispetto ad altri e come organizzazione dobbiamo tenere conto di questo. Dobbiamo tornare a un livello finanziario il più normale possibile e in maniera abbastanza rapida. Quindi i soldi giocheranno un ruolo”.

OMNISPORT | 26-11-2020 17:15