Virgilio Sport
F1

F1 parte la nuova era 2026, riscossa Ferrari: date presentazione monoposto, test pre season e calendario Mondiale

Tutto quello che c'è da sapere sul Mondiale di F1 2026 che inizia nel week end dal 6 all'8 marzo in Australia ma prima ci saranno le presentazioni delle monoposto e i test quanto mai importanti col nuovo regolamento

Pubblicato:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

The new era. Una nuova Formula 1 con tanti punti interrogativi inizia ufficialmente con il 2026. Ci siamo messi alle spalle il 2025 sfortunatissimo e disastroso per la Ferrari che cerca riscatto nel regolamento che stravolge il concept delle monoposto, dai motori all’aerodinamica. Riscossa per Maranello ma anche per Lewis Hamilton e Charles Leclerc dopo una stagione avara di soddisfazioni e piena di delusioni.

Come sarà il Mondiale di F1 del 2026 è difficile dirlo. Qualcosa lo si potrà capire dopo la presentazione delle varie monoposto già con i primi test pre stagionali e poi da marzo ci si tuffa nel campionato del mondo, dall’Australia ad Abu Dhabi passando per Monza 12 mesi mai come questa volta da vivere tutti d’un fiato. E allora siete pronti?

F1, l’anno che verrà: il 2026 tutto da scoprire

Non ci sarà più la Sauber, al su posto il colosso Audi e la novità assoluta Cadillac come 11° team. Ma il 2026 per la F1 sarà soprattutto la rivoluzione imposta dal nuovo regolamento tecnico che ha già fatto e sta facendo discutere: monoposto più piccole, leggere e agili (meno 30 kg, più corte, più strette), una power unit ibrida 50/50 tra motore termico ed elettrico, e l’introduzione dell’aerodinamica attiva (Z-Mode/X-Mode) che sostituisce il DRS, con una modalità “Override” per i sorpassi, il tutto per migliorare lo spettacolo, ridurre il carico aerodinamico e usare carburanti 100% sostenibili. Almeno in teoria. Per ora ad aumentare sono state solo le polemiche su presunte zone grigie che potrebbe creare differenze importanti.

Le date di presentazione delle monoposto 2026

Team Data di presentazione Nome vettura
McLaren MCL40
Mercedes W17
Red Bull 15 gennaio (livrea) RB22
Ferrari 23 gennaio ?
Williams FW48
Racing Bulls 15 gennaio (livrea) VCARB03
Aston Martin 9 febbraio AMR26
Audi 20 gennaio (livrea) RS26?
Haas 23 gennaio VF-26
Alpine 23 gennaio A526
Cadillac 8 febbraio ?

Formula 1, tutti i test pre stagionali

  • 26-30 Gennaio: Barcellona (a porte chiuse);
  • 11-13 Febbraio: Bahrain;
  • 18-20 Febbraio: Bahrain.

Calendario F1 Mondiale 2026

  • Gran Premio Australia (Melbourne): 6-8 marzo 2026
  • Gran Premio Cina (Shanghai) con Sprint: 13-15 marzo 2026
  • Gran Premio Giappone (Suzuka): 27-29 marzo 2026
  • Gran Premio Bahrain (Sakhir): 10-12 aprile 2026
  • Gran Premio Arabia Saudita (Jeddah): 17-19 aprile 2026
  • Gran Premio Miami (Miami Gardens) con Sprint: 1-3 maggio 2026
  • Gran Premio Canada (Montreal) con Sprint: 22-24 maggio 2026
  • Gran Premio Monaco (Montecarlo): 5-7 giugno 2026
  • Gran Premio Spagna (Montmelò): 12-14 giugno 2026
  • Gran Premio Austria (Spielberg): 26-28 giugno 2026
  • Gran Premio Regno Unito (Silverstone) con Sprint: 3-5 luglio 2026
  • Gran Premio Belgio (Spa-Francorchamps): 17-19 luglio 2026
  • Gran Premio Ungheria (Budapest): 24-26 luglio 2026
  • Gran Premio Olanda (Zandvoort) con Sprint: 21-23 agosto 2026
  • Gran Premio Italia (Monza): 4-6 settembre 2026
  • Gran Premio Spagna 2 (Madrid): 11-13 settembre 2026
  • Gran Premio Azerbaigian (Baku): 25-27 settembre 2026
  • Gran Premio Singapore (Marina Bay) con Sprint: 9-11 ottobre 2026
  • Gran Premio Stati Uniti (Austin): 23-25 ottobre 2026
  • Gran Premio Messico (Città del Messico): 30 ottobre-1 novembre 2026
  • Gran Premio Brasile (Interlagos): 6-8 novembre 2026
  • Gran Premio Las Vegas (Strip Circuit): 19-21 novembre 2026
  • Gran Premio Qatar (Lusail): 27-29 novembre 2026
  • Gran Premio Abu Dhabi (Yas Marina): 4-6 dicembre 2026

F1 parte la nuova era 2026, riscossa Ferrari: date presentazione monoposto, test pre season e calendario Mondiale F1 2026, piloti, numeri e scuderie: tutte le novità della prossima stagione Ansa

Leggi anche:

ENEL

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

WeWALK

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio