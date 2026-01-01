F1 parte la nuova era 2026, riscossa Ferrari: date presentazione monoposto, test pre season e calendario Mondiale

The new era. Una nuova Formula 1 con tanti punti interrogativi inizia ufficialmente con il 2026. Ci siamo messi alle spalle il 2025 sfortunatissimo e disastroso per la Ferrari che cerca riscatto nel regolamento che stravolge il concept delle monoposto, dai motori all’aerodinamica. Riscossa per Maranello ma anche per Lewis Hamilton e Charles Leclerc dopo una stagione avara di soddisfazioni e piena di delusioni.
Come sarà il Mondiale di F1 del 2026 è difficile dirlo. Qualcosa lo si potrà capire dopo la presentazione delle varie monoposto già con i primi test pre stagionali e poi da marzo ci si tuffa nel campionato del mondo, dall’Australia ad Abu Dhabi passando per Monza 12 mesi mai come questa volta da vivere tutti d’un fiato. E allora siete pronti?
- F1, l'anno che verrà: il 2026 tutto da scoprire
- Le date di presentazione delle monoposto 2026
- Formula 1, tutti i test pre stagionali
- Calendario F1 Mondiale 2026
F1, l’anno che verrà: il 2026 tutto da scoprire
Non ci sarà più la Sauber, al su posto il colosso Audi e la novità assoluta Cadillac come 11° team. Ma il 2026 per la F1 sarà soprattutto la rivoluzione imposta dal nuovo regolamento tecnico che ha già fatto e sta facendo discutere: monoposto più piccole, leggere e agili (meno 30 kg, più corte, più strette), una power unit ibrida 50/50 tra motore termico ed elettrico, e l’introduzione dell’aerodinamica attiva (Z-Mode/X-Mode) che sostituisce il DRS, con una modalità “Override” per i sorpassi, il tutto per migliorare lo spettacolo, ridurre il carico aerodinamico e usare carburanti 100% sostenibili. Almeno in teoria. Per ora ad aumentare sono state solo le polemiche su presunte zone grigie che potrebbe creare differenze importanti.
Le date di presentazione delle monoposto 2026
|Team
|Data di presentazione
|Nome vettura
|McLaren
|MCL40
|Mercedes
|W17
|Red Bull
|15 gennaio (livrea)
|RB22
|Ferrari
|23 gennaio
|?
|Williams
|FW48
|Racing Bulls
|15 gennaio (livrea)
|VCARB03
|Aston Martin
|9 febbraio
|AMR26
|Audi
|20 gennaio (livrea)
|RS26?
|Haas
|23 gennaio
|VF-26
|Alpine
|23 gennaio
|A526
|Cadillac
|8 febbraio
|?
Formula 1, tutti i test pre stagionali
- 26-30 Gennaio: Barcellona (a porte chiuse);
- 11-13 Febbraio: Bahrain;
- 18-20 Febbraio: Bahrain.
Calendario F1 Mondiale 2026
- Gran Premio Australia (Melbourne): 6-8 marzo 2026
- Gran Premio Cina (Shanghai) con Sprint: 13-15 marzo 2026
- Gran Premio Giappone (Suzuka): 27-29 marzo 2026
- Gran Premio Bahrain (Sakhir): 10-12 aprile 2026
- Gran Premio Arabia Saudita (Jeddah): 17-19 aprile 2026
- Gran Premio Miami (Miami Gardens) con Sprint: 1-3 maggio 2026
- Gran Premio Canada (Montreal) con Sprint: 22-24 maggio 2026
- Gran Premio Monaco (Montecarlo): 5-7 giugno 2026
- Gran Premio Spagna (Montmelò): 12-14 giugno 2026
- Gran Premio Austria (Spielberg): 26-28 giugno 2026
- Gran Premio Regno Unito (Silverstone) con Sprint: 3-5 luglio 2026
- Gran Premio Belgio (Spa-Francorchamps): 17-19 luglio 2026
- Gran Premio Ungheria (Budapest): 24-26 luglio 2026
- Gran Premio Olanda (Zandvoort) con Sprint: 21-23 agosto 2026
- Gran Premio Italia (Monza): 4-6 settembre 2026
- Gran Premio Spagna 2 (Madrid): 11-13 settembre 2026
- Gran Premio Azerbaigian (Baku): 25-27 settembre 2026
- Gran Premio Singapore (Marina Bay) con Sprint: 9-11 ottobre 2026
- Gran Premio Stati Uniti (Austin): 23-25 ottobre 2026
- Gran Premio Messico (Città del Messico): 30 ottobre-1 novembre 2026
- Gran Premio Brasile (Interlagos): 6-8 novembre 2026
- Gran Premio Las Vegas (Strip Circuit): 19-21 novembre 2026
- Gran Premio Qatar (Lusail): 27-29 novembre 2026
- Gran Premio Abu Dhabi (Yas Marina): 4-6 dicembre 2026