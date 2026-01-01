F1 parte la nuova era 2026, riscossa Ferrari: date presentazione monoposto, test pre season e calendario Mondiale

Tutto quello che c'è da sapere sul Mondiale di F1 2026 che inizia nel week end dal 6 all'8 marzo in Australia ma prima ci saranno le presentazioni delle monoposto e i test quanto mai importanti col nuovo regolamento

The new era. Una nuova Formula 1 con tanti punti interrogativi inizia ufficialmente con il 2026. Ci siamo messi alle spalle il 2025 sfortunatissimo e disastroso per la Ferrari che cerca riscatto nel regolamento che stravolge il concept delle monoposto, dai motori all’aerodinamica. Riscossa per Maranello ma anche per Lewis Hamilton e Charles Leclerc dopo una stagione avara di soddisfazioni e piena di delusioni.

Come sarà il Mondiale di F1 del 2026 è difficile dirlo. Qualcosa lo si potrà capire dopo la presentazione delle varie monoposto già con i primi test pre stagionali e poi da marzo ci si tuffa nel campionato del mondo, dall’Australia ad Abu Dhabi passando per Monza 12 mesi mai come questa volta da vivere tutti d’un fiato. E allora siete pronti?

F1, l’anno che verrà: il 2026 tutto da scoprire

Non ci sarà più la Sauber, al su posto il colosso Audi e la novità assoluta Cadillac come 11° team. Ma il 2026 per la F1 sarà soprattutto la rivoluzione imposta dal nuovo regolamento tecnico che ha già fatto e sta facendo discutere: monoposto più piccole, leggere e agili (meno 30 kg, più corte, più strette), una power unit ibrida 50/50 tra motore termico ed elettrico, e l’introduzione dell’aerodinamica attiva (Z-Mode/X-Mode) che sostituisce il DRS, con una modalità “Override” per i sorpassi, il tutto per migliorare lo spettacolo, ridurre il carico aerodinamico e usare carburanti 100% sostenibili. Almeno in teoria. Per ora ad aumentare sono state solo le polemiche su presunte zone grigie che potrebbe creare differenze importanti.

Le date di presentazione delle monoposto 2026

Team Data di presentazione Nome vettura McLaren MCL40 Mercedes W17 Red Bull 15 gennaio (livrea) RB22 Ferrari 23 gennaio ? Williams FW48 Racing Bulls 15 gennaio (livrea) VCARB03 Aston Martin 9 febbraio AMR26 Audi 20 gennaio (livrea) RS26? Haas 23 gennaio VF-26 Alpine 23 gennaio A526 Cadillac 8 febbraio ?

Formula 1, tutti i test pre stagionali

26-30 Gennaio: Barcellona (a porte chiuse);

11-13 Febbraio: Bahrain;

18-20 Febbraio: Bahrain.

Calendario F1 Mondiale 2026