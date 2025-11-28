Ferrari peggio della Juventus, Montezemolo non risparmia nessuno: "Non so se Spalletti sia l'uomo giusto"

Nuovo affondo di Luca Cordero di Montezemolo sulla Ferrari in piena crisi, addirittura secondo il suo ex presidente, peggiore di quella Juventus di cui però ha dei dubbi sulla soluzione Spalletti

Un ex presidente con il dente avvelenato o forse semplicemente un grande tifoso col cuore rosso Ferrari che soffre nel vedere quella che è stata la “sua” scuderia per decenni lontano dalle posizioni che contano in F1. Luca Cordero di Montezemolo non manca l’occasione per pungere l’attuale situazione di crisi in cui è sprofondato il Cavallino Rampante tanto da considerarla peggiore di quella che sta vivendo da qualche anno a questa parte anche la Juventus, l’altro emisfero di casa Agnelli/Exor.

Montezemolo attacca la Ferrari

Una crisi senza fine. La Ferrari si appresta a chiudere il 18° anno senza aver portato a casa il titolo piloti, 17 per quanto riguarda i costruttori. E non ci è andata nemmeno vicino in questa stagione costellata di problemi. La SF-25 che doveva essere la monoposto giusta per l’assalto al Mondiale, dopo il 2° posto tra le marche lo scorso anno, è stata una delle macchine più deludenti della storia ferrarista.

Zero successi laddove la Mercedes ha vinto 3 volte con Russell. Solo 7 podi tutti con Leclerc e un 7 volte campione del mondo come Lewis Hamilton frustrato dal suo primo anno con la tuta rossa. Insomma un flop dietro l’altro. Difficile esseri teneri con l’attuale gestione di Maranello e non lo è nemmeno uno storico ex presidente Luca Cordero di Montezemolo.

Ospite della trasmissione ‘Tutti convocati’ su Radio 24, l’ex presidente del Cavallino ha risposto alle domande di Carlo Genta e Pierluigi Pardo, in particolare a quella su chi dovrebbe essere preoccupato tra Ferrari e Juventus, i due versanti sportivi di casa Agnelli/Exor: “È un bel match! Ma devo dire la verità, guardando al futuro, credo debbano essere più preoccupati i tifosi della Ferrari“.

Le vittorie con Lauda e Schumacher e le sconfitte

Una vita in Ferrari prima da direttore sportivo poi da presidente. Da Niki Lauda a Michael Schumacher uno stuolo di successi ma anche qualche sconfitta che fa ancora male: “Io ho avuto la fortuna di vincere 19 campionati del mondo tra piloti e costruttori. Ma ne ho persi 11 all’ultima gara. Lo sport non è una scienza esatta”.

A due gare dalla fine del campionato del mondo di F1 2025 con la Ferrari ampiamente fuori dai giochi, Montezemolo ha un augurio per il futuro, roseo, della rossa: “Spero che la Ferrari, che da tanti anni non è in grado di giocarsela all’ultima gara, che almeno quello lo faccia, perché vorrebbe dire essere competitivi. Io sogno una Ferrari in grado, nella peggiore delle ipotesi, di perdere il Mondiale all’ultima gara, non di non essere fuori dal Mondiale”.

Montezemolo non è mai stato tenero con l’attuale gestione della Ferrari rimarcando sempre lo stesso problema, una sorta di messaggio indiretto a John Elkann: “Mi sembra che manchi un leader, un’anima forte e determinata nella scuderia. Se fossi costretto a tornare al lavoro in Ferrari credo che mi sarebbe sufficiente una settimana per capire chi collocare nei vari ruoli…”.