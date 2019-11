F1: Montezemolo, frecciate a Vettel e alla Ferrari

L’ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo in un’intervista a Radio Rai Gr Parlamento loda Lewis Hamilton, campione del mondo per la sesta volta, e non risparmia bordate alla Ferrari: “Mi sarebbe piaciuto lavorare con Hamilton, un pilota che metto tra i grandissimi della Formula 1 con Michael, Fangio, Senna, Lauda, Clark, Stewart. Ha vinto sei mondiali e spesso prima dell’ultima gara… solo la prima volta ha vinto all’ultima curva battendo proprio Massa che aveva tagliato il traguardo da campione”.

“Credo che il Mondiale di Hamilton faccia piacere a un amico come Niki Lauda che mi manca tanto. Hamilton è grande per almeno tre motivi: si comporta sempre in modo corretto, è velocissimo e sa adattarsi alla macchina e a situazioni diverse, gli è capitato di vincere anche quando guidava una macchina inferiore”.

La stilettata a Vettel: “Quest’anno credo che anche con Hamilton in Ferrari la situazione non sarebbe cambiata. L’anno scorso però… con lui forse la Ferrari avrebbe vinto il campionato”.

Montezemolo commenta così la situazione in Ferrari: “La cosa che mi dispiace di più è che la Ferrari sia già fuori dai giochi a tre, quattro gare dalla fine del campionato. Ai miei tempi abbiamo perso spesso all’ultima gara quando non abbiamo vinto. Ecco mi auguro che la Ferrari possa tornare presto a lottare fino all’ultimo metro per il campionato. I tifosi lo meritano”.

Il duello interno tra Vettel e Leclerc: “Dover scegliere tra Vettel e Leclerc è un bel dilemma. Io in squadra ho sempre voluto un pilota che puntasse al titolo e l’altro che portasse punti per il campionato Costruttori e potesse togliere punti ai rivali. E’ stato così con Irvine, Barrichello e Massa. Senza dimenticare che Eddie e Felipe sono stati in corsa per il titolo fino all’ultima gara e che Rubens ad esempio vinse una gara importantissima in Germania nell’anno del primo titolo di Michael”.

“Nelle ultime gare Vettel mi sembra tornato a ottimi livelli. Leclerc è sicuramente bravo, ma va fatto crescere con calma. Ha imparato a non parlare troppo alla radio ad esempio. Certo a Austin la Ferrari mi ha un po’ deluso, non è mai stata in gioco e perdeva moltissimo anche in rettilineo”.

SPORTAL.IT | 04-11-2019 17:44