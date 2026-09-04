F1 Monza, Antonelli studia per la gara: "La Ferrari ha la nostra velocità". Vasseur risponde piccato a Wolff sul budget cap

Andrea Kimi Antonelli prepara la gara di domenica a Monza, da dove partirà in fondo alla griglia, sfruttando in maniera diversa le libere di oggi. E dopo le dichiarazioni di Wolff sul budget cap Ferrari, Vasseur risponde al team principal di Mercedes

Per Andrea Kimi Antonelli il fine settimana pressoché in casa al GP di Monza sarà una lotta di resistenza: domenica in gara partirà dal fondo della griglia, a causa della sostituzione del motore, la quinta in questa stagione, della sua Mercedes W17. Intanto però nel venerdì delle non esaltanti (come vengono viste nell’ambiente, tant’è che anche lo stesso Stefano Domenicali ha riconosciuto la poca attrattività verso il pubblico, in particolare quello giovane) prove libere il giovane pilota ha iniziato a prendere le misure per cercare di mettere in atto la rimonta nel Gran Premio.

Antonelli pensa al passo gara per domenica

Nelle FP1 ha ottenuto un quinto posto, nella sessione successiva si è migliorato portandosi al terzo. Ma i piazzamenti e i tempi in questo caso sono relativi, perché come abbiamo detto Antonelli in questi due giorni dovrà preparare al meglio la gara di domenica, concentrandosi più sul passo gara che sui risultati del giro secco. Oltre a valutare le mescole più adatte.

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Parlando con Sky Sport, il bolognese ha difatti ammesso che questo non è stato un venerdì come gli altri: “Mi sono concentrato principalmente sui long run, e ammetto che è stato un po’ strano”, ha affermato, aggiungendo comunque che il team ha ottenuto “molti dati” che possono tornare utili.

Proseguendo, Antonelli ha illustrato: “Su questa pista puoi fare molte cose, durante il passo gara guardavo cosa facevano gli avversari che mi stavano davanti”, e quindi come gestivano l’energia, in particolare “come e dove usavano il deployment, e cosa facevano di diverso rispetto a noi”. Inoltre durante le prime libere il giovane pilota ha provato la scia al compagno di squadra George Russell “in modo da avere un riferimento per domani, e la cosa sembra andare bene”.

“La Ferrari ha fatto un passo avanti con l’ADUO2”

Infine sulla Ferrari, Antonelli ha notato come l’ADUO2 abbia fatto fare alla scuderia “un bel passo avanti”, tale da rendere la velocità della SF-26 “simile a quella nostra, sappiamo poi come vadano forte nelle curve”. Ma è anche conscio che a Monza i sorpassi sono possibili e agevolati: “Mi sto godendo di più questo weekend rispetto allo scorso anno, sono più rilassato”, ha assicurato il pilota.

Wolff insinua sul budget cap della Ferrari, Vasseur risponde stizzito

Clima meno rilassato tra i team principal. Oltre allo scontro tra Briatore e Stella per il podio di Monaco tolto a Pierre Gasly, nella scoppiettante conferenza stampa di oggi dei responsabili delle scuderie c’è stata anche una polemica a distanza tra Frédéric Vasseur e Toto Wolff.

Il team manager della Mercedes e mentore di Antonelli aveva fatto di recente un’allusione riguardo gli aggiornamenti portati da Maranello, sostenendo che a furia di introdurne così tanti sforeranno il limite di spesa. Vasseur è tornato sulla questione affermando che non ha intenzione di parlare dei budget cap degli altri, a differenza del collega.

“Non mi piace quando qualcuno parla dei nostri budget senza avere un’idea – ha proseguito l’ingegnere – . Noi continueremo a sviluppare con gli stessi ritmi sino alla fine della stagione, tenendo i conti a posto rispetto al tetto di spesa che abbiamo”.