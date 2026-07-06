L'Italia dell'automobilismo sta vivendo un momento d'oro. La leadership di Kimi Antonelli nel Mondiale di F1, la ritrovata competitività delle Ferrari che hanno vinto due delle ultime tre gare. E proprio all'indomani della vittoria della rossa di Leclerc a Silverstone arriva la bella notizia che vede Monza sempre più protagonista del calendario di F1: dal 2027 e per tre anni il Gran Premio d'Italia sarà sede della Sprint Race al sabato.

L'ufficiosità è stata data nel corso della conferenza stampa di presentazione delle iniziative collegate al prossimo Gran Premio d’Italia che si terrà all’Autodromo di Monza dal 4 al 6 settembre. A ospitare l’evento il Teatro alla Scala di Milano dove erano presenti i vertici dell'ACI col presidente Geronimo La Russa e in collegamento da Londra il gran capo della F1, Stefano Domenicali.

L'annuncio proprio da parte di La Russa: “Abbiamo raggiunto un accordo, dall’anno prossimo, per tre anni, avremo la gara Sprint”. La gara breve di 100km non è inedito per il circuito brianzolo che aveva tenuto a battesimo questo format nell'anno della sua introduzione, il 2021 quando se ne corsero solo 3: Silverstone, Interlagos e appunto Monza.

Questo accordo impreziosirà il week end del GP di Monza visto che a parte le libere del venerdì mattino poi sarà solo competizione vera, con le qualifiche Sprint al pomeriggio, la Sprint Race al sabato in tarda mattinata e le qualifiche nel pomeriggio prima ovviamente della gara domenicale.

A benedire la presentazione dell'edizione di quest'anno e in generale il futuro di Monza il presidente e amministratore delegato di Formula One Group, Stefano Domenicali in collegamento da Londra: "Anche nella Formula 1 la cultura è centrale. Ieri a Silverstone c'è stata una grandissima presenza, spero che questo possa far bene anche al GP di Monza. La gara della domenica è sold out, poi abbiamo una Ferrari tornata protagonista, un Kimi Antonelli che rappresenta il nostro paese: ci sono tutti gli ingredienti per un gran premio importante".