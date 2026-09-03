Salgono i giri del motore a Monza per il Gp d’Italia, la Ferrari porta un motore nuovo che dà una chance ai suoi piloti. Antonelli parte dall’ultima posizione e rivela: “Ci sarà da divertirsi”

La crescita delle McLaren, la solidità della Mercedes e i sogni della Ferrari. Questi sono solo alcuni temi che andranno ad animare il fine settimana del Gp d’Italia sulla pista di Monza. Leclerc e Hamilton saranno al via con un nuovo motore che lascia aperta la porta a qualche speranza, mentre Kimi Antonelli sogna una rimonta storica. Il pilota italiano e leader del Mondiale partirà dall’ultima posizione, non è abbattuto e anzi già parlare di arrivare in Top 5 provando a mettere insieme una rimonta che sull’autodromo italiano sarebbe storica.

Leclerc non abbandona il sogno Mondiale

E’ il weekend della Ferrari, a prescindere da quello che succederà in pista. A Monza la festa è pronta con i fan della Rossa che non vedono l’ora di poter scatenare tutto il tifo per Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il pilota monegasco sta vivendo una stagione difficile e Monza dal punto di vista tecnico non è la pista ideale. Ma nel Gp d’Italia c’è sempre da tirare fuori qualcosa di extra: “Sappiamo che non sarà facile puntare alla vittoria qui ma vogliamo fare il meglio. Il nuovo motore? Non vedo l’ora di provare la macchina in pista, oltre al motore c’è anche qualche altro aggiornamento”. Il monegasco non vuole abbandonare il sogno Mondiale: “Ovviamente ci credo ancora e ci crederò finché sarà possibile. Ma se non dovessi riuscire a vincere il titolo mi piacerebbe che fosse Kimi a farlo. E’ un ragazzo in gamba e la sua è una storia bellissima”.

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Hamilton sempre più uomo Ferrari

Lewis Hamilton sembra ormai aver completamente abbracciato il rosso Ferrari. Se la scorsa stagione è stata quelle delle difficoltà, il 2026 è l’anno in cui il campione inglese ha trovato il feeling giusto con la macchina e con tutto l’ambiente: “La sensazione più bella è quella di essere un pilota Ferrari e arrivare qui nel team più iconico nel Gp di casa della scuderia. E’ il secondo anno, ancora mi ci devo abituare”. Non solo guida ma anche capacità di fare spettacolo per Lewis che a Monza è arrivato al volante di una F40, una delle macchine più amate dell’universo rosso: “Credo che nessun pilota Ferrari abbia fatto un arrivo così a Monza”. Poi la previsione su Antonelli: “Vederlo in Ferrari? E’ una possibilità ma ci sono tanti bravi piloti che potrebbero avere una chance qui e soprattutto non credo che Wolff lo faccia andare via molto facilmente”.

Antonelli in versione “full attack”

Partire dall’ultima posizione non è la situazione di certo migliore per un pilota ma alla vigilia di Monza, lo spirito di Kimi Antonelli è immutato. Anzi, il fatto di dover partire dal fondo della griglia sembra quasi essere un’opportunità in più per il giovane pilota italiano: “Quando me l’hanno detto non ero proprio felice ma è la scelta più giusta. A Monza è facile superare e l’obiettivo sarà quello di risalire nelle prime cinque posizioni. Di sicuro sarà un fine settimana strano ma questo potrebbe farmi divertire di più e affrontare questo Gp con leggerezza”. Anche dall’ultima posizione le attenzioni sono tutte per lui: “Qui il tifo è gigantesco, la maggioranza tiene per la Ferrari ma davanti ci sono io con la Mercedes, quindi per molti non è facile”.