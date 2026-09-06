F1 Monza, la domenica infernale di Leclerc: il dissidio con Hamilton, l'incidente alla Parabolica, le critiche dei tifosi

Un disastro totale il Gran Premio di Monza per Charles Leclerc: prima il contatto che spinge fuori Hamilton, poi l'incidente alla Parabolica. Il monegasco per fortuna sta bene, ma per la Ferrari il GP di casa è partito non nel migliore dei modi

Fortunatamente Charles Leclerc è uscito sulle proprie gambe dalla SF-26, e questa è la cosa più importante. Ma per il resto il Gran Premio di Monza è stato un totale disastro per il pilota Ferrari. E il monegasco è stato protagonista di questa disfatta sia un po’ per suo demerito che suo malgrado.

L’incidente di Leclerc alla Parabolica di Monza

Partiamo dal sinistro che il pilota ha subito, all’altezza della curva Parabolica dove già nel 2020 ebbe i suoi grattacapi: Leclerc, nel corso del terzo giro, era impegnato nella lotta per le prime posizioni con Pierre Gasly, poleman a sorpresa, e George Russell.

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In particolare il pilota Ferrari stava duellando con il rivale di Alpine, in una tenzone di sorpassi e controsorpassi. Ma Leclerc ad un certo punto ha faticato a superare Gasly, oltre a farsi sorpassare da Max Verstappen e da Oscar Piastri. Nel tentativo di recuperare posizioni, il monegasco ha perso il controllo della sua vettura all’altezza della Parabolica (si è visto la SF-26 ondeggiare tipo pendolo con il posteriore ingovernabile), andando ad impattare lateralmente contro le barriere.

È stato un botto notevole, spaventoso, ma per fortuna le immagini ci hanno restituito un Leclerc che è uscito dalla monoposto, si è seduto sulle barriere ed è sembrato sì un po’ acciaccato, ma comunque integro e pienamente cosciente. Intanto la gara è stata interrotta con il regime di bandiere rosse, riprendendo alle 15:39 (o meglio, inizialmente l’orario era questo, poi rinviato di qualche minuto con ben due giri di formazione: giornataccia pure per l’Autodromo di Monza).

L’incomprensione con Hamilton: “Mi ha buttato fuori”

Un GP di Monza decisamente catastrofico per Leclerc, perché prima di questo incidente, nel primo giro, il pilota ha spinto sulla ghiaia il compagno di squadra Lewis Hamilton (partivano terzo e quarto sulla griglia) nella lotta che ha aperto la gara subito dopo lo start. Lo stesso britannico si è lamentato via radio col muretto, esclamando “Charles mi ha spinto fuori!”.

I tifosi contro Leclerc (ma c’è anche chi lo difende)

Avremo modo di approfondire post-gara con i commenti dei protagonisti di questa domenica infernale per la Ferrari. Intanto sui social si è scatenata l’inevitabile bagarre, con tifosi che su X se la sono presa con Leclerc : “Quindi Leclerc ha buttato fuori strada Hamilton dopo due curve facendolo precipitare in 10ª posizione per poi farsi superare da chiunque e uscire dopo 2 giri. Capolavoro Ferrari, fenomeno Charles a Monza”, si legge.

E ancora, Massimo Falcioni sferza: “Sono quasi 10 anni che Leclerc è predestinato. Rimane da capire a cosa”. Oppure, altri commentano: “Questo incidente di Leclerc equivale ad un rigore sbagliato nel calcio. Errore gravissimo e responsabilità totalmente sua”, “La pista non c’entra. È demerito suo. Detto questo, speriamo stia bene”, “Dopo una settimana di proclami, in 2 giri riesci a rovinare la tua gara e quella del tuo compagno di squadra. E questo sarebbe il predestinato che deve portare il Mondiale alla Ferrari? Sono sinceramente stupito dalla cecità di molti addetti ai lavori”.

Ma c’è chi difende il monegasco: “Che dispiacere per Leclerc. Ci teneva più di tutti in questa domenica, con il casco dedicato a Schumacher e quella voglia matta di ripetere il 2024. Un pilota tanto talentuoso, quanto sfortunato”.