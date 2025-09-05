Monza pazza di Leclerc, tifosi sotto l'albergo fino a tardi e Charles risponde. Alexandra e Leo inseparabili

I tifosi della Ferrari chiedono a Hamilton ma soprattutto a Leclerc l'impresa a Monza: Charles promette di dare tutto e si affaccia dall'albergo per salutare i fan che sfidano la pioggia. Con lui il cane Leo e la fidanzata Alexandra Saint Mleux

Dopo le parole i fatti. Le dichiarazioni lasciano finalmente spazio al rombo dei motori (anche se non più quello di una volta con queste power unit quasi insonorizzate), alla pista e al cronometro. Si va sul serio a Monza con le prime prove libere del Gran Premio d’Italia. La Ferrari è attesa all’ennesima prova d’appello davanti al pubblico di casa. Lo sa bene anche Charles Leclerc che questa atmosfera la respira oramai da diversi anni con due vittorie all’attivo che si spera diventino tre. Il pilota monegasco, sempre accompagnato dalla bellissima fidanzata Alexandra Saint Mleux e dal fido cane Leo, è stato protagonista di un curioso episodio di “amore” da parte dei tifosi ferraristi assiepati sotto al suo albergo.

Leclerc, amore Ferrari

Se c’è un pilota che esprime l’amore incondizionato per la Ferrari quello è sicuramente Leclerc. Come in passato Gilles Villeneuve o più recentemente Jean Alesi, un attaccamento che va oltre la competitività della monoposto di Maranello che a volte, come quest’anno tarpa le ali al talento puro di Charles: “Sapere che non possiamo batter le Mclaren è frustrante. Non ho ancora avuto l’opportunità di guidare una vettura in grado di lottare regolarmente per la vittoria. Ma questo non cambia la mia motivazione” le sue parole.

Ma Leclerc ci crede ed è disposto a gettare ancora una volta il cuore oltre l’ostacolo, come lo scorso anno o nel 2019 per riuscire nell’impresa: “Penso che sarà difficile battere la McLaren. Ma l’anno scorso ho detto la stessa cosa e, alla fine, abbiamo vinto. Quindi ci credo: farò tutto il possibile. Sono disposto a correre qualche rischio in più per vincere qui che in qualsiasi altro posto.”

Leclerc assediato in albergo: “Deve dormire”

Un amore corrisposto dal tifo dei ferraristi. Nonostante l’arrivo di Hamilton abbia tolto un po’ Charles dai riflettori, ma anche dalla pressione come sottolineato da Vasseur, i fan di Leclerc non lasciano un attimo di respiro al loro campione. Lo dimostrano le lunghe attese anche solo per un saluto, un selfie, un autografo. L’altra sera in Duomo a Milano, all’Autodromo di Monza. Ma non solo.

In rete sono diventati virali alcuni video in cui parecchi tifosi restano di “piantone” sotto l’albergo in cui Leclerc risiede in questo week end del Gp d’Italia. In uno, in particolare, pubblicato questa notte, si vede uno sparuto gruppo di fan del monegasco sfidare la pioggia e chiamare il loro idolo. Charles, come un Papa, si affaccia al balcone e saluta, quasi a mo’ di benedizione. La scena è simpatica e c’è anche chi, tra i tifosi stessi, grida: “Deve dormire oh!” mentre tutti in coro urlano: “Buonanotte Charles!!!”

Alexandra Saint Mleux e Leo con Leclerc a Monza

Inseparabili. Sono oramai una famiglia che si muove di circuito in circuito. Stiamo parlando di Leclerc, della sua fidanzata Alexandra Malena Saint Mleux e del cane Leo. Già dal giovedì del media day, la modella e influencer francese ha fatto capolino all’Autodromo accompagnando Leclerc, con loro l’inseparabile bassotto, Leo, diventato oramai un must nella vita della coppia. Quasi a oscurare per fama, Roscoe, il bulldog di Lewis Hamilton molto social ma anche più refrattario ai circuito, a parte Silverstone e altre rare occasioni.