Monza sempre più vicina ma non si placano le polemiche e le critiche per Leclerc dopo il Gp di Olanda e il mancato sorpasso concesso a Hamilton che intanto incassa la fiducia di Vasseur e corona il sogno della Ferrari F40

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Ancora pochi giorni, poche ore e i motori della F1 si torneranno ad accendere nel tempio della velocità per eccellenza. Sarà una festa per i tifosi della Ferrari e di Antonelli che arriva a Monza in testa al Mondiale. A Maranello però ci sono ancora un po’ di strascichi di Zandvoort e di quell’incomprensione sull’ordine di scuderia per Leclerc che ha penalizzato Hamilton. Per di più le ultime dichiarazioni di Vasseur sull’impronta data da Lewis alla squadra rischiano di sminuire l’apporto del monegasco.

Montoya attacca Leclerc: “Ha aperto il vaso di Pandora”

Non si è ancora esaurita la polemica sullo swap di posizioni tardivo tra Hamilton e Leclerc in Olanda costato con tutta probabilità il podio e qualche punto in più al pilota inglese. Sull’argomento, nella settimana che porta il circus al Gp d’Italia, è tornato con toni accesi Juan Pablo Montoya.

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L’ex pilota di McLaren e Williams ha puntato il dito contro Leclerc: “Quello che Leclerc ha fatto, disobbedendo all’ingegnere, ha aperto il vaso di Pandora. In pratica ha detto alla squadra che è al di sopra degli ordini e che se non è d’accordo, non li eseguirà. Questo non può succedere. È terribile perché crea una cattiva atmosfera all’interno del team e genera tensione”

Ferrari, da Vasseur l’investitura per Hamilton

Come se non bastasse per il “povero” Leclerc, arrivano le parole pronunciate dal team principal della Ferrari, Fred Vasseur che in un’intervista ad Autosport ammette che assumere Lewis Hamilton ha significato portare in squadra «una forza della natura» che ha scosso gli standard interni della Ferrari, attingendo a due decenni di esperienza vincente nei titoli con la Mercedes. Tuttavia, Vasseur ammette che il team non è riuscito a soddisfare l’intera lista dei desideri del sette volte campione da quando è arrivato.

Lewis e la Ferrari F40 “dei sogni”: quanto può valere

A ridosso del GP di Monza, Hamilton ha svelato i dettagli di uno speciale progetto di restauro che lo vede coinvolto in collaborazione con la Ferrari. Lewis ha acquistato un’iconica Ferrari F40, la sua auto “dei sogni”. Uno dei modelli più iconici mai creati dal marchio del Cavallino Rampante. Sviluppata tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, era la Ferrari da possedere, l’apice.

Non a caso la prima foto in assoluto di Hamilton nel giorno del suo annuncio come nuovo pilota Ferrari è stata proprio la F40 in un’immagine che ha fatto anch’essa la storia della F1. Il valore della F40 è salito alle stelle negli ultimi anni. La maggior parte degli esemplari ben tenuti può raggiungere un prezzo di almeno 2 milioni di sterline (2,7 milioni di dollari). Una Ferrari F40 del 1991 è stata recentemente venduta per 8,365 milioni di dollari, tramite RM Sotheby’s, stabilendo un nuovo record mondiale per questo modello.

Hamilton e la sua collezione di auto… venduta!

“La mia personalissima F40”, ha scritto Hamilton su Instagram. “Questa è l’auto dei miei sogni e lo è da sempre. Da bambino sognavo di averne una”. La rivelazione sulla F40 arriva un anno dopo che Lewis ha annunciato di aver venduto l’intera sua collezione di auto, il cui valore si aggirava intorno ai 13 milioni di sterline (18 milioni di dollari).

Lewis in passato ha posseduto nella sua collezione di auto alcuni esemplari davvero impressionanti, tra cui una Pagani Zonda 760 LH su misura, del valore di 1,6 milioni di sterline, e una Mercedes-AMG Project One, solo per citarne alcune. Tuttavia, la passione di Hamilton per il collezionismo di auto si è affievolita negli ultimi anni, poiché il sette volte campione del mondo aveva perso interesse ammettendo che le creazioni moderne non riuscivano a soddisfare le sue aspettative.

Tanto che durante il week end del Gran Premio dell’Azerbaigian dello scorso anno, Hamilton dichiarò di essersi “sbarazzato di tutte le mie macchine”. Ora ne ha una sola, ma che auto!