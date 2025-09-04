F1 Monza, Vasseur punge Hamilton: "Emotivo, va spronato". Villeneuve spegne Leclerc con un'amara previsione

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur parla di Monza, delle difficoltà di Hamilton e loda Leclerc che però viene stroncato da Jacques Villeneuve: "Non sarà mai campione del mondo"

Ci siamo. Con il media day il Gran Premio d’Italia ha preso ufficialmente il via. In attesa di far cantare i motori e le monoposto in pista spazio alle parole tra i paddock di Monza. Sempre un’emozione particolare per la Ferrari. Ne è consapevole anche Frederic Vasseur, francese ma oramai abituato all’atmosfera della gara di casa per il Cavallino Rampante. Il team principal della rossa ha dato il polso di una situazione non facile quest’anno, specie per Lewis Hamilton. Mentre il solito Jacques Villeneuve mai tenerissimo si è lasciato andare ad un’altra frecciata, stavolta come obiettivo Charles Leclerc.

Vasseur sprona Hamilton

Prima del bagno di folla di Milano, ai microfoni del podcast Beyond The Grid di F1, il team principal Frederic Vasseur ha parlato del momento Ferrari specialmente in relazione alle difficoltà di Lewis Hamilton reduce da diverse gare difficili, la doppia eliminazione in qualifica in Belgio e Ungheria, e poi il botto di Zandvoort.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ex tp della Sauber parla dello stato d’animo di Lewis: “Ha un gran carattere, certo, ma è anche emotivo. Significa che dobbiamo anche sostenerlo quando è in difficoltà e dobbiamo anche spronarlo quando è in difficoltà. Spa e Budapest sono state difficili per lui, ma può stare certo di avere il pieno supporto di tutti a Maranello per riprendersi e tornare in pista. Sono davvero convinto che ce la farà e dobbiamo sostenerlo, e io sosterrò Lewis ogni singolo giorno”.

Hamilton ha migliorato Leclerc

C’è un aspetto positivo che Vasseur sottolinea dell’arrivo di Hamilton alla Ferrari. Che se da un lato non trova sbocchi nei risultati dell’inglese, dall’altra parte ha portato Leclerc a migliorarsi, almeno secondo il manager: francese: “Probabilmente sì. Penso che questo abbia aiutato anche Charles ad allentare un po’ la pressione su di lui. Charles ha migliorato anche l’approccio, il carattere, è più maturo. Non so se sia merito di Lewis, ma deriva dalla maturità di Charles”.

Villeneuve stronca Leclerc: “Non sarà campione del mondo”

Dopo l’Olanda aveva cassato Hamilton, ora Jacques Villeneuve se la prende con Leclerc. L’ex campione del mondo ’97, mai banale ma anche mai tenero nei suoi commenti ha parlato degli ultimi atteggiamenti, specie nei team radio spesso rabbiosi, del pilota monegasco arrivando ad un’amara previsione per il futuro: “Charles è frustrato perché probabilmente sta iniziando a capire che non diventerà mai campione del mondo“

Al podcast The F1 Show, il figlio del compianto Gilles ha specificato: “La Ferrari quest’anno è andata male, è peggiorata. L’anno prossimo ci saranno delle regole completamente nuove e di solito non è in quel periodo che la Ferrari dà il meglio di sé, quindi per lui è una situazione difficile. È lì da molto tempo e la sua stella è un po’ tramontata. Almeno Lewis può contare sul fatto di essere un pluricampione del mondo, quindi non importa se la stella cala un po’. Sarà sempre quella grande stella globale in ogni caso, e questo va oltre la F1″.

A sostegno delle parole di Villeneuve i numeri e le statistiche. Verstappen coetaneo di Leclerc ha già 4 titoli in tasca e una caterva di vittorie in F1, gli stessi Norris e Piastri, più giovani di Charles hanno già collezionato più successi in gare rispetto al monegasco che rischia di essere uno dei piloti più talentuosi del circus a non aver mai coronato il sogno di diventare campione del mondo.