F1: Monza, Vettel vuole terzo trionfo

(ANSA) – MONZA, 30 AGO – Dopo avere conquistato il Gp d’Italia con Toro Rosso e Red Bull, Sebastian Vettel vuole trionfare anche in Ferrari. “Com’è vincere a Monza? Dipende con quale colore lo fai – ha sorriso il tedesco, in conferenza stampa -: la prima volta è stata travolgente, guidavo una macchina italiana con motore Ferrari e il pubblico era contento. Tre anni dopo ho vinto con colori diversi, ma non erano molto contenti e non capivo. Poi sono salito tre volte sul podio con i colori giusti, ora voglio vincere a Monza in Ferrari”.

VIRGILIO SPORT | 30-08-2018 16:19