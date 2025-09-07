F1 Monza, Wolff: "Verstappen ci ha fatto fare una figuraccia, sembravano stupidi". E sprona Antonelli: "Tiri fuori il killer instict"

Al GP di Monza le Mercedes hanno ottenuto un risultato "non soddisfacente", come l'ha definito Toto Wolff. E che ha anche lodato Verstappen: "Ci ha fatto sembrare degli stupidi". Quindi la sgridata a Russell e Antonelli

Quando Max Verstappen è aiutato e non ostacolato dalla vettura, non ce n’è per nessuno. Il pilota di Red Bull è tornato a vincere un GP dopo un digiuno di otto gare in questa stagione: l’ultima volta è stata ad Imola, e sempre in Italia è tornato a trionfare prendendosi il primo posto a Monza. E lo ha fatto con una prestazione dominante delle sue, unita ad un set-up della propria RB21 ottimale per una pista come quella, velocissima, della Brianza. Un successo talmente tale che ha fatto fare la “figura degli stupidi” agli altri, come ha sostenuto Toto Wolff.

Il deludente GP di Monza della Mercedes

Il team principal della Mercedes ha visto le proprie vetture chiudere al quinto posto con George Russell e al nono con Andrea Kimi Antonelli. Il primo è stato tormentato dalle gomme, dall’incomprensione avuta in qualifica su quale mescola usare e una gestione non ottimale in gara. Il secondo, scattato dalla terza fila (sesto dietro il compagno di squadra), ha sofferto un pattinamento in partenza e ha avuto non poche difficoltà passando alle gomme hard. La sua gara era pure finita con un più che onorevole settimo posto, in una zona punti che il giovane bolognese nelle ultime cinque gare ha visitato solo una volta. Ma alla fine Antonelli ha ricevuto una penalizzazione per una manovra non proprio ortodossa ai danni di Alex Albon, ovvero una leggera spinta ai danni del rivale sulla Williams. Se non altro, ha conservato l’accesso ai punteggi, indietreggiando nella classifica al traguardo di due posizioni, al nono posto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Wolff: “Verstappen ci ha fatto fare la figura degli stupidi. Troppi errori da Antonelli”

Wolff ha perciò spinto non solo i suoi, ma tutta la griglia a fare un esame di coscienza: “Oggi un pilota ha fatto fare una figuraccia a tutti gli altri. I piloti dovrebbero interrogarsi su cosa fa [Verstappen] di diverso da loro”. Al di là del divario clamoroso di 19 secondi (!) rifilato dal quattro volte campione del mondo alle vetture più competitive della F1 attuale, ovvero le McLaren, il team principal a Sky Sport si è concentrato ovviamente sulle prestazioni dei suoi.

“Non siamo stati competitivi durante tutto il fine settimana”, ha proseguito l’austriaco, per niente soddisfatto dei piazzamenti dei suoi: “Con il nostro attuale assetto la vettura che abbiamo potrebbe salire sempre sul podio”. Quindi la strigliata al suo pupillo: “Oggi Kimi ha commesso troppi errori. Lui deve semplicemente mettere tutto assieme per un weekend inattaccabile. Solo allora potrà gareggiare alla pari con George e con Leclerc”.

E ancora: “La gara è partita in salita per lui, finendo nella ghiaia, come a Zandvoort è stato sfortunato”. E guardando al prossimo appuntamento in Azerbaijan, il team principal si è augurato un fine settimana senza sbavature per Antonelli: “Avrà meno pressioni visto che è una pista che conosce. Lì deve dare fondo al proprio killer instict“.

La strigliata di Wolff a Russell

Poi Wolff è passato a Russell, sostenendo che il britannico abbia compromesso il suo GP “inseguendo Leclerc, ma senza riuscire a superarlo e nel frattempo usurando le gomme. Credo abbia spinto un po’ troppo”. In tutto ciò, chissà se alla luce della prestazione da fuoriclasse che Verstappen ha tirato fuori oggi il team principal Mercedes si sia morso le mani pensando alla trattativa mai decollata per portare l’olandese in Mercedes. E al fatto che quest’ultimo resterà in Red Bull anche il prossimo anno.