Ben 22 titoli mondiali. Un vero e proprio record al circuito del Montmelò in occasione del Gp di Catalogna di F1. No, nessun errore. C'erano i 4 titoli di Max Verstappen, i 7 di Lewis Hamilton, i 2 di Fernando Alonso ma anche i 9 di Marc Marquez. Il crossover perfetto tra Formula 1 e MotoGP.

Nulla di più rilassante che vedere gli altri correre: avrà pensato questo Marc Marquez che è stato avvistato nel venerdì delle prove libere del Gran Premio di Catalunya. Il campione del mondo della MotoGP si è aggirato nei box di Barcellona, è salito anche all'interno di una monoposto, l'Audi che però ha due piloti molto alti (Bortoleto e Hulkenberg): "C'era un sedile per uno di 1,90 quindi non riuscivo a vedere niente. ricordo che nel 2018 ho provato una Toro Rosso" racconta ai microfoni di Sky con cui ha parlato delle sue condizioni dopo la vittoria di Balaton Park e in vista di Brno.

"Mi sento meglio rispetto all'ultimo weekend - ha detto rispondendo alle domande di Mara Sangiorgio -. mi sto riprendendo, l'ultimo week end fa piacere al corpo, avere quella sensazione di vittoriae fa bene al corpo, è energia positiva".

Si fa un gran parlare delle condizioni e della percentuale a cui si trova il fisico di Marc dopo l'incidente dello scorso anno in Indonesia a cui si è aggiunta la caduta di Le Mans e la doppia operazione al piede e alla spalla. Il pilota Ducati risponde così: "Devo cercare il mio 100% in ogni giorno, rispetto a quello che posso fare, anche se sono al 60/70%, ora ci sono due gare difficile, poi ci sono le vacanze in cui proveremo a fare uno step".

Per quanto riguarda la rincorsa al titolo, la rimonta su Bezzecchi: "Do sempre il 100%, poi vediamo, può succedere di tutto. Ovviamente ora non siamo al punto di andare all'attacco, devo capire quale sarà il mio futuro dal punto di vista fisico".

Da Antonelli ad Acosta, Marquez parla dei giovani all'arrembaggio, in F1 come in MotoGP: "A volte è meglio accettarlo. Alla fine arrivano 'ragazzini' come Acosta, Aldeguer, di 10-12 anni più giovani e hanno una grinta diversa, è il processo naturale di un atleta, è successo a tutti, proviamo a lavorare per essere duri"