A Portimao nel week end va in scena una sfida tra leggende della F1 e della MotoGP, Max Verstappen e Valentino Rossi correranno la l'ultima tappa del GT World Championship Europe

Dopo un mese di gare ad ogni ora, ad ogni latitudine, sia il Campionato del Mondo di Formula 1 che quello di MotoGP si prendono in questo fine settimana una pausa prima della volata finale con alri back to back in programma in giro per il mondo. Ma gli amanti del motorsport non resteranno a guardare visto che il GT World Championship Europe a Portimao offrirà una sfida da brividi visto che scenderanno in pista qualcosa come 13 titoli mondiali, Max Verstappen e Valentino Rossi.

A Portimao sarà Rossi contro Verstappen

Sarà un ultimo round stagionale di quelli da leccarsi i baffi per tutti gli appassionati e anche per il pubblico di massa. Perchè i nomi di richiamo sono di quelli pieni di stellette. Il GT World Challenge Europe a Portimao vedrà in pista, tra gli altri, l quattro volte campione del mondo di F1, Max Verstappen, correre per la prima volta contro la leggenda della MotoGP, Valentino Rossi. L’olandese sarà al volante della Mercedes Amg GT3, mentre l’italiano guiderà la vettura del team WRT, supportato da BMW.

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Qui Verstappen, la voglia di correre non conosce sosta

Alla faccia della sosta del mondiale di F1 dopo 4 gare consecutive da una parte all’altra del mondo. Perchè lui, Max Verstappen non conosce sosta. Il pilota della Red Bull in grande forma e reduce da due successi consecutivi in Malesia e Singapore, sfrutterà il suo ruolo di “pilota di riserva” per sostituire Dani Juncadella e Jules Gounon impegnati a Barcellona nella gara del WCE. L’olandese farà coppia con Chris Lulham e Ben Barnicoat al volante della Mercedes Amg GT3.

“Spero di avere l’opportunità di vederlo – ha dichiarato SuperMax quando ha saputo della presenza di Rossi – È un ragazzo fantastico, quindi spero di poter scambiare due chiacchiere con lui. Voglio dire, è bello, ma non mi aspetto di vederlo durante la gara, perché di solito è un buon segno”.

Qui Rossi, la passione che non conosce pensione

Per il Dottore le quattro ruote rappresentano il prolungamento della carriera nel mondo delle corse dopo il suo ritiro dalla MotoGP nel 2021. Un colpo al… cerchione e uno alla botte per Valentino Rossi che in questo modo riesce a tenere alta l’asticella della passione ma anche a stare al fianco della famiglia, spesso presente ai box e nel paddock al suo fianco.

E sulla super sfida a SuperMax un po’ di tempo, a Misano, ha detto: “Sarà incredibile. Voglio dire, sarà una grande sfida perché sarà sicuramente incredibilmente veloce, ma sarà fantastico. Devo dire che non avrei mai immaginato di poter competere contro Max Verstappen. Quindi è fantastico, sarà meraviglioso per tutti averlo lì, e spero di avere l’opportunità di seguirlo e vedere come guida”. Che vinca il campione migliore!