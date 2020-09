F1, Mugello: Hamilton in pole, Leclerc sorride. Male Vettel

Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gran Premio della Toscana. Al Mugello il pilota della Mercedes ha centrato il tempo di 1:15.144, mettendosi alle spalle il compagno di scuderia Valtteri Bottas e la Red Bull di Max Verstappen. Quarto Albon.

Ferrari a due facce: Charles Leclerc sorride dopo aver conquistato un ottimo quinto posto, acqua fresca dopo i disastri delle ultime settimane. Male invece Sebastian Vettel, appena quattordicesimo.

LE QUALIFICHE

In Q1 le Mercedes sono subito inavvicinabili, sia Bottas, sia Hamilton scendono sotto il muro dell’1’16” e non lasciano scampo agli avversari. Il finlandese, che ha dominato tutte le libere, è ancora davanti con 1:15.749. Poi Hamilton e Verstappen. Ferrari: Leclerc è sesto, Vettel si salva a stento al quindicesimo posto. Eliminato il vincitore di Monza Gasly, insieme a Giovinazzi, Russell, Latifi e Magnussen.

Q2: il campione del mondo migliora il tempo di Bottas fermando il cronometro su 1:15.309 e passa al comando precedendo il compagno di scuderia di pochi millesimi. Più staccato Verstappen. Leclerc chiude al settimo posto e si salva, fuori Vettel, appena quattordicesimo: il tedesco per la sesta volta in questo Mondiale non partirà tra i primi dieci in griglia di partenza. Oltre al quattro volte campione del mondo tagliati anche Norris, Kvyat, Raikkonen e Grosjean.

Si accende il solito duello per la pole tra Hamilton e Bottas in Q3: il britannico segna 1:15.144 e si mette davanti dopo il primo run. Il campione del mondo non si migliora ma resta primo, conquistando l’ennesima pole della stagione. Leclerc grazie a un ottimo giro riesce a salire in terza fila, al quinto posto.

Griglia di partenza (primi dieci)

1 L. Hamilton (B) Mercedes 1’15″144

2 V. Bottas (B) Mercedes +00″059

3 M. Verstappen (B) Red Bull +00″402

4 A. Albon (B) Red Bull +00″810

5 C. Leclerc (B) Ferrari +01″126

6 S. Perez (B) Racing Point +01″167

7 L. Stroll (B) Racing Point +01″212

8 D. Ricciardo (B) Renault +01″399

9 C. Sainz (B) McLaren +02″726

10 E. Ocon (B) Renault

OMNISPORT | 12-09-2020 16:12