Inquadrato dalla regia internazionale al fianco di Toto Wolff, il giovanissimo classe 2014 Niccolò Perico è considerato un predestinato e sta ripercorrendo in tutto e per tutto la strada di Kimi Antonelli

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Inquadrato in mondovisione durante le prove libere del Gran Premio d’Italia a Monza. Pochi secondi di notorietà con tutto il vertice della Mercedes F1 intorno e Toto Wolff che lo indica e gli dice di guardare in camera. Lui è Niccolò Perico ed è da molti considerato il nuovo Antonelli. Ha solo 11 anni ma l’occhio lungo dell’Academy di Brackley ha visto in lui delle qualità simili a quelle di Kimi e l’ha messo sotto contratto.

Perico coccolato da Toto Wolff in diretta tv

Kimi era in pista, lui ai box a guardarlo. Una sorta di deja vu quando Antonelli ai box Mercedes guardava Lewis Hamilton in azione prima di prenderne il testimone. Stiamo parlando di Niccolò Perico, giovanissimo talento italiano che nel venerdì delle libere a Monza è stato inquadrato dalla regia internazionale all’interno del box Mercedes al fianco di Toto Wolff e di tutto il vertice del team di Brackley, da Simone Resta a Bradley Lord.

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Chi è Niccolo Perico, Antonelli ha già un erede

Reduce dalla vittoria a Franciacorta, per molti Perico è considerato un predestinato sulla scia, è proprio il caso di dirlo, di Kimi Antonelli sulla falsa riga di altri talenti che l’automobilismo italiano sta sfornando in odore di Formula 1 come Leonardo Fornaroli e Gabriele Minì impegnati in Formula 2.

Nato il 15 dicembre del 2014 ad Alzano Lombardo, Niccolò Perico è una stella nascente del karting europeo. Figlio del pilota di rally Alessandro “Alex” Perico, ha iniziato a correre con i kart in tenera età, dimostrando fin da subito un talento eccezionale. Nel 2023, Niccolò ha vinto il prestigioso 51° Trofeo delle Industrie (Mini U10) svoltosi a Lonato. Un anno dopo, è stato incoronato Campione Italiano ACI Karting nella categoria Mini U10.

Nel 2025, Niccolò è passato alla categoria Mini Gr.3 con il Team Driver Racing Kart, vincendo la ROK Superfinal, il Champions of the Future Academy Trophy e diverse gare WSK. Per il 2026, Nico gareggerà nell’OKJ-N con Kart Republic ed entrerà a far parte del nostro Junior Programme. L’italiano ha iniziato la stagione 2026 nel migliore dei modi, vincendo quattro dei cinque eventi disputati e conquistando il titolo WSK Super Master Series OK-NJ.