F1, Nico Rosberg attacca Lewis Hamilton

La stagione 2020 della Formula 1 è appesa a un filo. Dopo tanti Gp rinviati il via dovrebbe essere dato a luglio in Austria, ma intanto a scaldare l’ambiente ha pensato Nico Rosberg, che ha punzecchiato in maniera pesante l’ex compagno di squadra Lewis Hamilton.

Parlando alla TV tedesca ‘RTL’, Rosberg ha commentato il punto di vista di Hamilton in merito alla lunga sosta forzata. Secondo il pilota inglese la preparazione fisica è fondamentale per non farsi trovare impreparati quando si comincerà: “Sta mettendo tutto al suo interno. Non sono sicuro che capisca come il corpo si deteriora in cinque mesi in termini di sensibilità e capacità di guida” ha detto Rosberg alla TV tedesca RTL.

“Continuare ad allenarsi a livello cognitivo. E ne sono curioso. Non credo che Lewis lo capisca”, ha aggiunto Rosberg.

Secondo Rosberg per i piloti sarà un’annata difficile sul piano fisico-atletico: “Con i piloti vedo due sfide. In primo luogo, i muscoli e soprattutto i muscoli del collo. È impossibile allenarli in palestra – ha aggiunto Rosberg – Ciò che è ancora più complicato -penso- è che stanno dimenticando la perfezione necessaria per guidare”.

Le prime 10 gare del Mondiale 2020 sono state posticipate o cancellate, così la stagione dovrebbe ripartire senza spettatori in Austria il 5 luglio.

Lewis Hamilton si è allenato intensamente dopo i test pre-stagionali con il chiaro obiettivo di farsi trovare pronto in vista di un’annata che, pur ridotta e inevitabilmente destinata a passare alla storia, potrebbe consegnare l’inglese alla leggenda in caso di conquista del settimo titolo iridato della carriera, tanti quanti il primatista assoluto, Michael Schumacher.

Hamilton ha conquistato cinque degli ultimi sei Mondiali, tutti con la Mercedes, perdendo appunto solo quello del 2016 appannaggio di Rosberg. Le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen sono però pronte a dar battaglia ad Hamilton e all’altra Mercedes, quella di Valtteri Bottas. Manca solo che si alzi il sipario al Mondiale più tormentato degli ultimi anni…

SPORTAL.IT | 10-05-2020 23:40