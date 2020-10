F1, niente illusioni per la Ferrari: le parole di Binotto

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto in una intervista a Sky ha avvisato ancora una volta i tifosi delle Rosse: non illudetevi, nel 2021 il team di Maranello non potrà lottare per la vittoria. “Realisticamente no, per il Mondiale penso onestamente di no. Deve tornare a lottare regolarmente per il podio, questo deve essere il nostro obiettivo. Sono certo che questa squadra è viva, sono certo che faremo un passo avanti. È il momento giusto per un cambio forte”.

Dal 2022, quando cambieranno le regole, succederà di tutto in Formula 1: “Abbiamo l’opportunità di partire tutti con un nuovo regolamento nel 2022 e non solo, potremo tutti lavorare sull’aerodinamica 2022 solo da gennaio prossimo. Si tratta di una bella sfida, è una forte discontinuità, rimescolerà le carte“.

La speranza è di non vedere ancora una volta Mondiali a senso unico e una scuderia troppo superiore alle altre (ad esempio Leclerc, quarto a Portimao, è arrivato sul traguardo con un minuto di ritardo da Hamilton): “Il regolamento per come è stato scritto è molto restrittivo, quindi ci sono poche opportunità di inventarsi qualcosa di strano. Le premesse sono quelle giuste: cercare di aumentare la spettacolarità, le vetture potranno perdere meno prestazione aerodinamica stando più vicine a quella davanti”.

Binotto ha anche commentato le imitazioni del comico Maurizio Crozza: “Quando l’ho visto per la prima volta mi sono messo a ridere e lo faccio ancora ogni volta che lo vedo. Mi crea simpatia, mi diverte. Tutto sommato essere imitati da Crozza è divertente, in questa stagione ci sta, sdrammatizza anche la situazione, va bene così”.

OMNISPORT | 28-10-2020 17:32