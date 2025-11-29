Norris campione del mondo domenica se, combinazioni con Piastri e Verstappen: classifica piloti e costruttori F1

Un terzo posto che vale oro per Lando Norris quello conquistato nella Sprint Race del Gran Premio del Qatar. La vittoria di Piastri nella gara breve rilancia l’australiano ma l’importante per l’inglese della McLaren è stato riuscire ad arrivare davanti a Verstappen che resta quello più pericoloso. A questo punto il britannico ha 22 punti su Piastri e 25 su Max e già domani, domenica, nella gara lunga può laurearsi campione del mondo con una gara di anticipo sulla fine del campionato tra una settimana ad Abu Dhabi.
F1, classifica piloti dopo la Sprint in Qatar
- Lando Norris (McLaren) – 396 punti
- Oscar Piastri (McLaren) – 374 punti (-22)
- Max Verstappen (Red Bull) – 371 punti (-25)
- George Russell (Mercedes) – 301 punti
- Charles Leclerc (Ferrari) – 226 punti
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 152 punti
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 140 punti
F1, classifica costruttori dopo la Sprint di Interlagos
- McLaren – 770 punti
- Mercedes – 441 punti
- Red Bull – 400 punti
- Ferrari – 378 punti
- Williams – 122 punti
La classifica costruttori completa
Norris campione domenica se
- Vince la gara
- Arriva a punti due posizioni davanti a Piastri (con Verstappen dietro Norris)
- Arriva 8° con Piastri fuori dai punti
- Norris campione se allunga di un altro punto su Verstappen e di quattro su Piastri
- Situazione vittorie in gara: 7 per Piastri e Norris, 6 per Verstappen.