F1, Norris: "Mi fa schifo finire così"

21-11-2021 19:06

Il pilota della McLaren Lando Norris non nasconde la sua frustrazione per la foratura nel finale di gara in Qatar: “È stata una prestazione decente, avremmo potuto fare meglio, non abbiamo interpretato al massimo la situazione, quasi come se non potessi spingere per qualche motivo. La foratura, poi, ha rovinato tutto”.

“Sarei riuscito ad arrivare quarto o quinto, ma nessuno di noi ha colpe. Non c’è alcuna responsabilità della squadra e sono orgoglioso di quanto abbiamo fatto. Mi fa solo schifo che possa succedere una cosa del genere”.

OMNISPORT