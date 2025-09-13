F1, Norris a Misano in scooter: guida Jorge Martin, Lando a lezione dai campioni. Dal golf alla Motogp, video

Nella settimana di sosta del Mondiale di F1, Lando Norris si è cimentato prima con il golf e poi è sbarcato a Misano per la MotoGP accompagnato in scooter dal campione del mondo Jorge Martin

La Formula 1 è in pausa. Liberi tutti quindi. E se Max Verstappen proprio non riesce a stare lontano dalle quattro ruote, pronto a correre al Nurburgring nella NLS, Lando Norris è rimasto in tema di motori ma su 2 ruote. Il pilota della McLaren è sbarcato a Misano. E lo ha fatto con un autista d’eccezione, quel Jorge Martin che lo ha scortato in scooter nel paddock della MotoGP. L’inglese pochi giorni fa aveva partecipato a un giro del PGA Championship Pro-Am di golf in coppia sempre con un campione, Matt Fitzpatrick.

Martin guida, Norris passeggero sbarca a Misano

Verso il tramonto uno scooter rompe la tranquillità del paddock semivuoto del circuito Marco Simoncelli di Misano. A bordo due grandi piloti, anche se di mezzi diversi, un campione del mondo e un aspirante tale. I due sorridono quando scendono dalla moto, uno di loro sorride di più. Ha appena avuto un passaggio da un iridato della MotoGP.

Stiamo parlando di Lando Norris che è sbarcato all’imbrunire di venerdì a Misano accompagnato nel paddock da Jorge Martin. Il video è stato caricato sulla pagina Instagram della MotoGP ed ha fatto sin da subito incetta di like e condivisioni. Come tutti i piloti della F1, da Verstappen ad Hamilton peraltro accostati all’acquisto di un team, anche Norris amante della velocità è un fan della MotoGP.

Lando a lezioni dai campioni, anche a golf

Non solo MotoGP. La settimana “sportiva” extraF1 di Lando Norris è stata davvero intensa. Dopo il podio conquistato a Monza e il controverso switch di posizioni con Piastri, il pilota inglese della McLaren si è dato anche al golf. Ha partecipato come ospite speciale al pre-event del BMW PGA Championship Pro-Am di Wentworth.

Norris non era l’unica star dello sport a cimentarsi con mazze e pallina sul green, c’erano anche l’ex tennista Andy Murray, alcune leggende del calcio: Gareth Bale e Teddy Sheringham, John Terry e Robbie Fowler, le stelle del rugby Finn Russell, Owen Farrell e Henry Pollock. Lando ha affermato di avere “tanto rispetto per i golfisti professionisti” e di sentirsi più nervoso all’idea di giocare a golf che a gareggiare in un gp di F1.