Virgilio Sport
F1

Norris, Verstappen o Piastri, chi vince il mondiale: combinazioni ad Abu Dhabi, classifica piloti e costruttori

La classifica piloti e costruttori del Mondiale 2025 di F1 dopo il GP del Qatar: Verstappen ci crede, Norris resta favorito, Piastri terzo incomodo. Tutte le combinazioni in vista di Abu Dhabi

Pubblicato:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Solo Max Verstappen poteva compiere un’impresa come quella di vincere in Qatar e riaprire il Mondiale di F1 rimandando tutto ad Abu Dhabi. Ma i due punti conquistati da Norris nel finale con quel sorpasso su Antonelli al penultimo giro potrebbero fare tutta la differenza del mondo per l’inglese che ha ancora i favori del pronostico e dei numeri ma un margine di errore molto minore mentre Piastri è relegato a ruolo di terzo incomodo, per lui servirà solo una vittoria e sperare tra una settimana. Intanto la Ferrari è sicura del 4° posto nella classifica costruttori, battuta da Mercedes e Red Bull, un’altra cocente delusione per il Cavallino Rampante dopo un Qatar deludente.

La cronaca e il report della Sprint di Lusail

F1, classifica piloti dopo il Qatar

  1. Lando Norris (McLaren) – 408 punti
  2. Max Verstappen (Red Bull) – 396 punti (-12 punti)
  3. Oscar Piastri (McLaren) – 392 punti (-16 punti)
  4. George Russell (Mercedes) – 309 punti
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 230 punti
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 152 punti
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 150 punti

La classifica piloti completa

Chi vince il Mondiale ad Abu Dhabi: combinazioni

Norris campione ad Abu Dhabi se

  • Vince la gara, con qualsiasi risultato arrivando davanti a Norris e Verstappen
  • se Max vince e fa 2°
  • se Max vince e fa 3°
  • se Max fa 2° e fa 7°
  • se Max fa 3° e fa 8° (ma non vince Piastri)

Verstappen campione ad Abu Dhabi se

  • Vince la gara e Norris arriva 4° o peggio
  • arriva 2° e Norris arriva 8° o peggio
  • arriva 3° e Norris fa 9° o peggio (ma non vince Piastri)

Piastri campione ad Abu Dhabi se

  • Vince la gara, Norris finisce 6° e Max 2° o peggio
  • arriva 2°, Norris 9° e Max 4° o peggio

IN AGGIORNAMENTO

F1, classifica costruttori dopo la Sprint di Interlagos

  1. McLaren – 800 punti
  2. Mercedes – 459 punti
  3. Red Bull – 426 punti
  4. Ferrari – 382 punti
  5. Williams – 137 punti

La classifica costruttori completa

Norris, Verstappen o Piastri, chi vince il mondiale: combinazioni ad Abu Dhabi, classifica piloti e costruttori Leclerc arriva di corsa, piccolo ritardo a Lusail: Hamilton a testa bassa e pensieroso, poi sorride ai fans Ansa

Leggi anche:

ENEL

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Roma - Napoli

SPORT TREND

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio