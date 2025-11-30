Norris, Verstappen o Piastri, chi vince il mondiale: combinazioni ad Abu Dhabi, classifica piloti e costruttori

La classifica piloti e costruttori del Mondiale 2025 di F1 dopo il GP del Qatar: Verstappen ci crede, Norris resta favorito, Piastri terzo incomodo. Tutte le combinazioni in vista di Abu Dhabi

Solo Max Verstappen poteva compiere un’impresa come quella di vincere in Qatar e riaprire il Mondiale di F1 rimandando tutto ad Abu Dhabi. Ma i due punti conquistati da Norris nel finale con quel sorpasso su Antonelli al penultimo giro potrebbero fare tutta la differenza del mondo per l’inglese che ha ancora i favori del pronostico e dei numeri ma un margine di errore molto minore mentre Piastri è relegato a ruolo di terzo incomodo, per lui servirà solo una vittoria e sperare tra una settimana. Intanto la Ferrari è sicura del 4° posto nella classifica costruttori, battuta da Mercedes e Red Bull, un’altra cocente delusione per il Cavallino Rampante dopo un Qatar deludente.

La cronaca e il report della Sprint di Lusail

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

F1, classifica piloti dopo il Qatar

Lando Norris (McLaren) – 408 punti Max Verstappen (Red Bull) – 396 punti (-12 punti) Oscar Piastri (McLaren) – 392 punti (-16 punti) George Russell (Mercedes) – 309 punti Charles Leclerc (Ferrari) – 230 punti Lewis Hamilton (Ferrari) – 152 punti Kimi Antonelli (Mercedes) – 150 punti

La classifica piloti completa

Chi vince il Mondiale ad Abu Dhabi: combinazioni

Norris campione ad Abu Dhabi se

Vince la gara, con qualsiasi risultato arrivando davanti a Norris e Verstappen

se Max vince e fa 2°

se Max vince e fa 3°

se Max fa 2° e fa 7°

se Max fa 3° e fa 8° (ma non vince Piastri)

Verstappen campione ad Abu Dhabi se

Vince la gara e Norris arriva 4° o peggio

arriva 2° e Norris arriva 8° o peggio

arriva 3° e Norris fa 9° o peggio (ma non vince Piastri)

Piastri campione ad Abu Dhabi se

Vince la gara, Norris finisce 6° e Max 2° o peggio

arriva 2°, Norris 9° e Max 4° o peggio

IN AGGIORNAMENTO

F1, classifica costruttori dopo la Sprint di Interlagos