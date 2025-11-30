Norris, Verstappen o Piastri, chi vince il mondiale: combinazioni ad Abu Dhabi, classifica piloti e costruttori

Solo Max Verstappen poteva compiere un’impresa come quella di vincere in Qatar e riaprire il Mondiale di F1 rimandando tutto ad Abu Dhabi. Ma i due punti conquistati da Norris nel finale con quel sorpasso su Antonelli al penultimo giro potrebbero fare tutta la differenza del mondo per l’inglese che ha ancora i favori del pronostico e dei numeri ma un margine di errore molto minore mentre Piastri è relegato a ruolo di terzo incomodo, per lui servirà solo una vittoria e sperare tra una settimana. Intanto la Ferrari è sicura del 4° posto nella classifica costruttori, battuta da Mercedes e Red Bull, un’altra cocente delusione per il Cavallino Rampante dopo un Qatar deludente.
F1, classifica piloti dopo il Qatar
- Lando Norris (McLaren) – 408 punti
- Max Verstappen (Red Bull) – 396 punti (-12 punti)
- Oscar Piastri (McLaren) – 392 punti (-16 punti)
- George Russell (Mercedes) – 309 punti
- Charles Leclerc (Ferrari) – 230 punti
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 152 punti
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 150 punti
Chi vince il Mondiale ad Abu Dhabi: combinazioni
Norris campione ad Abu Dhabi se
- Vince la gara, con qualsiasi risultato arrivando davanti a Norris e Verstappen
- se Max vince e fa 2°
- se Max vince e fa 3°
- se Max fa 2° e fa 7°
- se Max fa 3° e fa 8° (ma non vince Piastri)
Verstappen campione ad Abu Dhabi se
- Vince la gara e Norris arriva 4° o peggio
- arriva 2° e Norris arriva 8° o peggio
- arriva 3° e Norris fa 9° o peggio (ma non vince Piastri)
Piastri campione ad Abu Dhabi se
- Vince la gara, Norris finisce 6° e Max 2° o peggio
- arriva 2°, Norris 9° e Max 4° o peggio
F1, classifica costruttori dopo la Sprint di Interlagos
- McLaren – 800 punti
- Mercedes – 459 punti
- Red Bull – 426 punti
- Ferrari – 382 punti
- Williams – 137 punti