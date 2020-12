F1, Ocon dà il benvenuto a Fernando Alonso

Il pilota della Renault Ocon ha parlato dell’arrivo di Fernando Alonso in Renault/Alpine: “Penso che sarà bello correre contro Fernando. Ha vinto dei titoli ed è un campione del mondo. Sarà interessante vedere cosa porterà a una squadra che lo ha fatto vincere in passato. Sicuramente la sua esperienza sarà molto utile per il nostro sviluppo. Speriamo ci possa aiutare l’anno prossimo in Alpine”, ha detto a Express Sport,

Sul suo anno sabbatico: “Nel 2019 ho cercato di vedere da vicino come operavano Hamilton, Bottas e in generale tutto il team Mercedes, quindi mi è servito per imparare e credo che in molti avrebbero voluto essere al mio posto“.

OMNISPORT | 26-12-2020 14:51