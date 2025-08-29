F1 Olanda, per Leclerc la Ferrari è distante "anni luce" dalle McLaren. Vasseur ed Hamilton lo smentiscono: "Ma la vittoria è difficile"

Il bilancio del venerdì del GP d'Olanda per le Ferrari: Charles Leclerc ammette il gap con le McLaren, mentre Lewis Hamilton parla di progressi. Vasseur resta ottimista, ma fa un'ammissione sugli obiettivi del resto della stagione

La prima giornata del fine settimana di Zandvoort, appuntamento che segna il rientro della F1 dalle vacanze estive e primo atto di una lunga volata conclusiva della stagione, ha ribadito i concetti di questo 2025: le McLaren giocano un campionato a parte, come si è visto dalle libere dove le MCL39 hanno furoreggiato (in particolare con Lando Norris, che ha conquistato entrambi i turni del venerdì, a dimostrazione che quando è concentrato può far valere tutta la sua esperienza), staccando quasi (citofonare Aston Martin) tutto il resto della compagnia di giro.

Lo sfogo di Leclerc via radio nelle libere del GP d’Olanda

Ferrari inclusa, che alla faccia dell’ottimismo dilagante per via degli aggiornamenti alle SF-25 introdotti nelle recenti gare e che avevano fatto ben sperare, sulla pista olandese da medio-alto carico per ora arranca. Charles Leclerc, che ha chiuso le FP1 al 14esimo posto e le FP2 all’ottavo, già nella prima sessione si sfogava via radio affermando che la rossa fosse “lontana anni luce da dove dovremmo essere“, sottolineando il gap che si era creato con la McLaren in ogni settore.

In una pista che non concede prigionieri, e che ha riservato non pochi colpi di scena pur mancando la temuta pioggia, Lewis Hamilton invece è andato in testacoda in entrambe le sessioni. Eppure, se nella prima ha chiuso 15esimo, in quella successiva si è migliorato portandosi al sesto posto.

Ma Hamilton parla di “progressi incoraggianti”

Nonostante parliamo di distacchi notevoli dalle McLaren, nell’ordine di 1,6 secondi nelle FP1 per entrambe le vetture, scese poi sotto la soglia psicologica del secondo nella sessione seguente, Hamilton si è detto fiducioso, dando prova di uno spirito positivo riguardo la sua vettura.

Anzi, a Sky Sport ha parlato anche di “progressi incoraggianti“, tra le due libere. Il britannico ha anche avvertito che ovviamente c’è del lavoro da portare avanti in modo da poter migliorare il bilanciamento della SF-25 sul giro secco, “ma sul passo gara sembriamo più costanti”.

Leclerc resta scettico

Di diverso avviso Leclerc, che ha parlato di un “venerdì difficile”, sebbene la FP2 sia andata un po’ meglio rispetto alle libere 1. Ma ha ripetuto il concetto espresso in maniera più brutale via radio: “Siamo ancora lontani da dove dovremmo trovarci”, e in vista delle qualifiche di domani “bisognerà fare di tutto per ribaltare la situazione”, anche perché oltre a McLaren a Zandvoort si è vista una Aston Martin pimpante, con Fernando Alonso che si è frapposto tra Norris e Piastri.

“Sarà dura lottare con loro, oggi sono stati molto veloci”, ha proseguito Leclerc, che ha parlato anche delle difficoltà principali su questa pista: “Fatichiamo in due curve in particolare: lavoreremo per trovare una soluzione”.

Vasseur: “Speriamo non piova”. L’ammissione sugli obiettivi per le prossime gare

Frédéric Vasseur ha anch’egli ammesso che sulla pista olandese le Ferrari faticano e non da oggi, ma ha rimarcato il progresso nelle seconde libere. “Siamo sulla buona strada – ha spiegato il team principal a Sky Sport – . Nel secondo settore paghiamo molto, e in particolare nelle curve lunghe della nove e la dieci. Dobbiamo sperare che domani non piova in modo che possiamo testare delle altre soluzioni che ci consentano di avvicinarci di più agli avversari”.

Infine, su Hamilton Vasseur si è detto contento di vederlo spingere al limite, “su una pista come questa è importante contare su entrambe le vetture per poter recuperare”. E sugli obiettivi di questa parte finale di stagione, il team principal ha ammesso: “Il primo posto non è alla nostra portata, però il secondo sì. Vedremo cosa si potrà fare, dipenderà anche dalle piste”.