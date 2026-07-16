Anche in F1 si respira il clima del Mondiale di Calcio della finale Spagna-Argentina, in particolare Franco Colpainto: il pilota argentino dell'Alpine si è presentato a Spa dove si corre il Gran Premio del Belgio con la maglia dell'Albiceleste di Lionel Messi e non ha risparmiato frecciate agli inglesi battuti e agli spagnoli prossimi avversari per la coppa domenica prossima.

Colapinto già in clima finale. Il pilota Alpine non ha nascosto la sua euforia per quanto accaduto la sera prima con la remuntada dell'Argentina nei confronti dell'Inghilterra che è valsa l'accesso alla finale dei Mondiali di calcio: "Alla fine, è solo una partita di calcio, a dire il vero. Ma è una partita molto speciale. Per via di tutto quello che è successo, è l'Inghilterra, e ci sono molti fattori che la circondano, oltre al semplice fatto calcistico. Era da molto tempo che non giocavamo contro di loro, e siamo molto felici di aver ottenuto la vittoria. Sono felice per la squadra, felice per Messi. Molto orgoglioso del mio Paese. E sono orgoglioso che non si siano mai arresi".

Parole e musica di Franco Colapinto in conferenza stampa a Spa dove si è presentato con la maglia del suo idolo Lionel Messi peraltro conosciuto qualche mese fa in occasione del Gran Premio di Miami e che in parte gli ha svoltato la stagione visto che il pilota Alpine da quel momento ha cominciato stabilmente ad andare a punti.

Colapinto ha sottolineato di aver avuto la pelle d'oca guardando la rimonta di Messi e compagni: "Hanno mostrato tanto spirito argentino. Mi sono emozionato un po' a tratti, semplicemente per il modo in cui hanno continuato a lottare e a non mollare mai . È stato davvero impressionante da vedere. E, ancora una volta, sono molto orgoglioso di essere argentino. Sono molto felice per loro perché se lo meritano. E, naturalmente, tutta l'Argentina è molto felice, il che è fantastico", ha aggiunto.

Infine una frecciatina agli spagnoli avversari in una finale che si prospetta bollente: "Sarà dura. Sono sicuro che sarò molto più nervoso per la finale che per la gara. Giocare contro la Spagna... È vero che la rivalità è cresciuta negli ultimi anni, ma soprattutto per tutto quello che è stato detto in Spagna su Messi e i giocatori argentini. La stampa e la gente ne hanno parlato e hanno esagerato. Siamo entrambi paesi latini. Parliamo la stessa lingua. Capiranno le parolacce che si diranno in campo. Quindi sarà piuttosto divertente. Spero che sia una grande partita. È la migliore finale che potessimo chiedere. Sono molto contento". Non resta che attendere la risposta di Sainz e Alonso...