Pagelle Sprint Austin, F1 classifica piloti e costruttori: Verstappen rosicchia, Piastri colpevole, Hamilton in palla

Le classifiche piloti e costruttori del Mondiale 2025 di F1 dopo la Sprint del Gran Premio degli Usa vinta da Verstappen davanti a Russell e Sainz, e le due Ferrari con le McLaren che si sono messe fuori

Otto punti recuperati su 8 a disposizione. Max Verstappen capitalizza al massimo la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti vincendo ma ringraziando il pasticcio delle McLaren con Piastri che colpisce e mette fuori Norris al via. Ne hanno tratto vantaggio anche Russell e Sainz saliti sul podio e in parte le Ferrari che si sono ritrovate dopo una qualifica da incubo a ridosso del podio con Hamilton quarto e Leclerc quinto, come si dice in questi casi “meglio di niente”.

Le pagelle della Sprint del Gp degli Stati Uniti

Verstappen 10 : pole, vittoria e 8 punti recuperati in classifica. Capitolo Sprint archiviato col massimo guadagno. Insomma Max sta facendo quello che aveva in mente, mettere pressione ai due colorati di arancione che a vedere quanto successo oggi e in generale nell’ultimo mese, un po’ di pressione la stanno sentendo.

: pole, vittoria e 8 punti recuperati in classifica. Capitolo Sprint archiviato col massimo guadagno. Insomma Max sta facendo quello che aveva in mente, mettere pressione ai due colorati di arancione che a vedere quanto successo oggi e in generale nell’ultimo mese, un po’ di pressione la stanno sentendo. Leclerc 4 : fa una gran partenza, trova il pertugio giusto nel caos della prima curva e si ritrova a ridosso del podio. Però sbaglia nel momento in cui è alle spalle di Sainz. E quando sbaglia Charles si vede subito. Tirata d’orecchie perchè sto qua ci mette sempre il cuore.

: fa una gran partenza, trova il pertugio giusto nel caos della prima curva e si ritrova a ridosso del podio. Però sbaglia nel momento in cui è alle spalle di Sainz. E quando sbaglia Charles si vede subito. Tirata d’orecchie perchè sto qua ci mette sempre il cuore. Hamilton 7 : in palla sì ma con la macchina sbagliata. Nelle Sprint fa sempre il suo, una sorta di portafortuna, e forse senza seconda safety poteva provarci per il podio. Nota lieta se ce n’è una in questo momento Ferrari.

: in palla sì ma con la macchina sbagliata. Nelle Sprint fa sempre il suo, una sorta di portafortuna, e forse senza seconda safety poteva provarci per il podio. Nota lieta se ce n’è una in questo momento Ferrari. Piastri 2 : ha fatto quello che non doveva fare, forse ricordando malamente quanto successo a Singapore sempre in partenza. Non vince da tanto, sembra un po’ nervoso quello che tutti avevano definito il nuovo Iceman. Ne deve mangiare di ghiaccioli. Per ora solo molta pressione. L’unica buona notizia lo zero di Norris.

: ha fatto quello che non doveva fare, forse ricordando malamente quanto successo a Singapore sempre in partenza. Non vince da tanto, sembra un po’ nervoso quello che tutti avevano definito il nuovo Iceman. Ne deve mangiare di ghiaccioli. Per ora solo molta pressione. L’unica buona notizia lo zero di Norris. Norris sv: colpevole forse della solita partenza senza mordente ma era lì dietro Max, il pastrocchio l’ha fatto un altro che condivide però il box con lui.

Antonelli 6 : gara lineare, buono il tentativo che costringe Bearman a fare track limits e beccarsi la penalizzazione. Un punto per Kimi che però il 2° posto di Russell un po’ sminuisce.

: gara lineare, buono il tentativo che costringe Bearman a fare track limits e beccarsi la penalizzazione. Un punto per Kimi che però il 2° posto di Russell un po’ sminuisce. Hulkenberg e Alosno sv : poverini i due 40enni che avevano fatto fuoco e fiamme in qualifica e poi allo start. Rimbalzati da Piastri in versione buttafuori contrario ai boomer in discoteca.

: poverini i due 40enni che avevano fatto fuoco e fiamme in qualifica e poi allo start. Rimbalzati da Piastri in versione buttafuori contrario ai boomer in discoteca. Russell e Sainz 8 : sono on fire da tre gare come minimo e lo hanno dimostrato ancora una volta centrando l’ennesimo podio. Per lo spagnolo davanti alle due rosse ennesima rivincita contro Maranello.

: sono on fire da tre gare come minimo e lo hanno dimostrato ancora una volta centrando l’ennesimo podio. Per lo spagnolo davanti alle due rosse ennesima rivincita contro Maranello. Tsunoda 9: partenza spaziale del giapponese che becca il corridoio giusto, frena più tardi di tutti ma, miracolato, non prende nessuno se non un alettone perso da qualcuno, per il resto evita tutto e tutti e si ritrova a punti dopo essere partito dal fondo. Kamikaze!

La cronaca e il report della Sprint di Austin

F1, classifica piloti dopo la Sprint Usa

Oscar Piastri (McLaren) – 336 punti Lando Norris (McLaren) – 314 punti Max Verstappen (Red Bull) – 281 punti George Russell (Mercedes) – 244 punti Charles Leclerc (Ferrari) – 177 punti Lewis Hamilton (Ferrari) – 130 punti Kimi Antonelli (Mercedes) – 89 punti

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori dopo la Sprint di Austin

McLaren – 650 punti Mercedes – 333 punti Ferrari – 307 punti Red Bull – 300 punti Williams – 111 punti

F1, calendario: domani la gara poi subito Gp Messico

La F1 si ferma ovviamente nel Texas. Subito le qualifiche classiche e domenica in serata, in Italia, alle 21 il Gran Premio degli Stati Uniti sulla lunga distanza. Poi il circus farà subito armi e bagagli. Il calendario del Mondiale 2025 offre la seconda tappa americana ma si va nel centro America, la prossima settimana, per il Gran Premio del Messico, 24-26 ottobre stavolta senza Sprint.