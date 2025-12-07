F1 pagelle Gp Abu Dhabi: Norris sta lontano dai guai, Verstappen non gioca sporco. Sprazzi di Hamilton e Leclerc

Voti, pagelle, top e flop del Gp di Abu Dhabi con la vittoria di Verstappen ma il titolo mondiale vinto da Norris alla fine di una gran gara di Leclerc e la rimonta di Hamilton

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Cambia il vento, cambia il campione in F1. Dopo 4 anni di Max Verstappen è Lando Norris a fregiarsi del titolo mondiale, il primo della sua carriera. Dentro una gara vissuta su una grande tensione ma senza veri colpi di scena se si eccettua il sorpasso “largo” dell’inglese su Tsunoda e tutto quello che ne è venuto subito dopo. Per il resto gara quasi lineare in cui è emerso un grande Leclerc e, in parte, un redivivo Hamilton con tanta speranza per il 2026.

E allora godiamoci gli ultimissimi nostri personalissimi “top e flop”, le nostre pagelle rigorosamente da ultimo giorno di scuola e che anche quest’anno vi siete sorbiti e vi beccate per l’ultima volta con un grosso arrivederci al prossimo anno (forse).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

GP Abu Dhabi pagelle top, Norris campione con merito 10 e lode!

E’ stato lontano dai guai, questo è stato il suo più grande merito. Il titolo è suo ed è giusto così. Non è il più forte, forse non è il più veloce ma ha fatto fruttare la macchina più veloce. Inutile stare qui a fare mille discorsi senza senso, meritatamente campione del mondo soprattutto capace di riprendersi dopo il ritiro di Zandvoort dove era piombato a -35. Forse lì, senza più nulla da perdere è tornato quello implacabile che con la doppietta americana, Messico e Austin ha preso sto mondiale e se l’è portato a casa!

GP Qatar pagelle, top e flop Verstappen, non ha voluto osare

Siamo sinceri, tutti abbiam pensato che Max avrebbe messo il pullman Red Bull davanti alla fila e fatto da tappo a tutti. Ne eravamo così convinti che il non vederlo fare, l’andar via verso la vittoria di tappa senza mai nemmeno provare a compattare il gruppo, a rimischiare le carte con le soste, che siam rimasti delusi ma più per il gusto di avere un elemento pazzo che facesse saltare il banco.

Ma Vestappen va anche ammirato per questa sua scelta sportiva e soprattutto per aver tenuto aperto un campionato con una rimonta clamorosa anche se non andata a buon fine. Certo, sti due punti persi saranno da qualche parte ma conoscendo Max stasera sarà già là a giocare al Sim Racing.

La cronaca e il report del Gp del Qatar

F1, pagelle Abu Dhabi