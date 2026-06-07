Mattatore assoluto Kimi a Monte Carlo, dalla pole alla quinta vittoria di fila surclassando ancora Russell e non solo, Hamilton salva la gara della Ferrari che però qui sperava di vincere: le pagelle di Monaco

Tra le stradine del principato, tra le sorelle Kardashian, tra le tagliatelle di casa Antonelli, tra pagelline e pagellacce qui a celebrare la cinquina calata da Kimi sulla ruota di Monaco. Dentro una gara pazza abbastanza fermata e ripartita, tra bandiere rosse e penalità assurde e inconcepibili con un Leclerc che ha parcheggiato male la sua SF-26 e un Hamilton che ha fatto il bis di secondi posti. Un unicum con un fascino che sfida i tempi, gli yacht e i muretti.

Le pagelle del Gran Premio del Canada

Antonelli 10 e ode : sì avete letto bene, non lode ma un’ode che si alza al cielo di Monaco per questo ragazzino che sta riscrivendo la sua storia e quella della F1. Non staremo qui a elencarvi i record che battuto anche a sto giro ma basta vedere i tempi che ha messo su sto ragazzino, quasi 70 giri da qualifica tra muretti e guardrail senza mai una sbavatura se non quella di gioia imboccando le ultime curve. E sto miracolo qui è tutto made in Italy. Fenomeno!

: sì avete letto bene, non lode ma un’ode che si alza al cielo di Monaco per questo ragazzino che sta riscrivendo la sua storia e quella della F1. Non staremo qui a elencarvi i record che battuto anche a sto giro ma basta vedere i tempi che ha messo su sto ragazzino, quasi 70 giri da qualifica tra muretti e guardrail senza mai una sbavatura se non quella di gioia imboccando le ultime curve. E sto miracolo qui è tutto made in Italy. Fenomeno! Hamilton 9 : è vivo, è pimpante, c’ha pure la Kim Kardashian che l’aspetta al molo. Insomma per uno dato finito qualche settimana fa è più di qualcosa. Anche fortunato visto che la safety car lo aiuta così come il muretto Ferrari a riprendersi il 2° posto con buona pace di Leclerc. Insomma Lewis è 2° pure nel Mondiale. Altro che finito.

: è vivo, è pimpante, c’ha pure la Kim Kardashian che l’aspetta al molo. Insomma per uno dato finito qualche settimana fa è più di qualcosa. Anche fortunato visto che la safety car lo aiuta così come il muretto Ferrari a riprendersi il 2° posto con buona pace di Leclerc. Insomma Lewis è 2° pure nel Mondiale. Altro che finito. Leclerc 5 : non gliene andata una bene e davanti al pubblico di casa pesa di più. L’aveva pure raddrizzata, 2° con la penalità di Hamilton ed invece il Calimero che è in lui è emerso proprio nella settimana del rinnovo, proprio a due passi da casa. “Frenato”.

: non gliene andata una bene e davanti al pubblico di casa pesa di più. L’aveva pure raddrizzata, 2° con la penalità di Hamilton ed invece il Calimero che è in lui è emerso proprio nella settimana del rinnovo, proprio a due passi da casa. “Frenato”. Russell 4 : non è andato il fatto che qualsiasi cosa faccia gli va tutto storto. Ha fatto collezione di penalità come fossero tanti Gronchi Rosa. In due gare ha beccato 50-0 da Kimi. Duri da digerire. Nervoso è dir poco.

: non è andato il fatto che qualsiasi cosa faccia gli va tutto storto. Ha fatto collezione di penalità come fossero tanti Gronchi Rosa. In due gare ha beccato 50-0 da Kimi. Duri da digerire. Nervoso è dir poco. McLaren 3 : Il 4° posto di Piastri non salva la baracca di una monoposto che a Miami sembrava essere tornata quella dello scorso anno e che invece si è persa di nuovo tra i Canada e Monte Carlo. Un altro zero, Norris, poverino (voto 5) e una scuderia che sembra un po’ allo sbando.

: Il 4° posto di Piastri non salva la baracca di una monoposto che a Miami sembrava essere tornata quella dello scorso anno e che invece si è persa di nuovo tra i Canada e Monte Carlo. Un altro zero, Norris, poverino (voto 5) e una scuderia che sembra un po’ allo sbando. Verstappen sv : pensato sto qua che ha fatto i miracoli mettendola in prima fila e sfiorando la pole e si ritrova a non fare praticamente nemmeno un metro alla partenza. Sfiga al Max!

: pensato sto qua che ha fatto i miracoli mettendola in prima fila e sfiorando la pole e si ritrova a non fare praticamente nemmeno un metro alla partenza. Sfiga al Max! Hadjar 8 : festeggia il primo podio con la Red Bull con una gara di costanza e sofferenza sgomitando e sportellando con tutti in un calcolo assurdo di penalità e quant’altro.

: festeggia il primo podio con la Red Bull con una gara di costanza e sofferenza sgomitando e sportellando con tutti in un calcolo assurdo di penalità e quant’altro. Perez 7 : andare a punti con la Cadillac meriterebbe un voto sui livelli di Antonelli. Decimo, che fa morale, dentro un’annata non facile all’esordio assoluto nel circus. Bravo Checo.

: andare a punti con la Cadillac meriterebbe un voto sui livelli di Antonelli. Decimo, che fa morale, dentro un’annata non facile all’esordio assoluto nel circus. Bravo Checo. Monaco da 0 a 10: fate voi perchè questa gara un fascino speciale, specie per chi sta appollaiato sugli yacht, chi sfila nel paddock e chi si fa selfie e foto in continuazione. Vip in ogni dove, glamour come se piovesse. Ma stavolta le emozioni sono arrivate anche in pista, copiose, inversamente proporzionali rispetto ai sorpassi. Piace alla gente che piace recitava un vecchio claim pubblicitario.

La cronaca e il report del GP di Montecarlo

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