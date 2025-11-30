F1 pagelle Gp Qatar: Verstappen micidiale, McLaren presuntuosa, Sainz si fa beffe di Hamilton e Leclerc

Voti, pagelle, top e flop del Gp del Qatar vinto da Verstappen che riapre il mondiale con un capolavoro ai danni di Piastri e Norris, grande podio di Sainz alla faccia della Ferrari e di Hamilton e Leclerc

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Prima di fare le valigie per Abu Dhabi, gustiamoci le penultima pagelle della stagione di F1, in Qatar, per celebrare l’ennesimo 70° capolavoro di Max Verstappen capace ancora una volta di ribaltare la griglia di partenza, la sua condizione di inferiorità rispetto alle McLaren che si sono fidate troppo della loro superiorità nel momento della Safety Car. La nota dolente è quella della Ferrari, un anonimato che i 4 punti di Leclerc non possono consolare specie quando l’ex con dente avvelenato, Carlos Sainz arriva sul podio alla faccia dei 7 titoli di Sir Lewis Hamilton fuori dalla zona punti.

E allora godiamoci i nostri personalissimi “top e flop”, le nostre pagelle rigorosamente nel deserto un po’ come predicano i piloti della Ferrari e che anche quest’anno vi beccate oramai ancora per poco. C’è di peggio è vero ma anche di molto meglio. Tanto siamo agli sgoccioli.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

GP Qatar pagelle top, Verstappen di un altro pianeta 10!

Ha giocato ancora una volta al gatto col topo e i due topolini della McLaren ci sono cascati con tutta la coda. Eppure non era così difficile eppure Max ha questo potere, indurre all’errore chi gli sta intorno, chi gli sta davanti, una pressione assurda che gli ha permesso di fare un altro capolavoro da mettere nel curriculum. Comunque vada domenica l’olandesone volante va ringraziato per averci dato questi brividi quando il mondiale sembrava un affare solo papaya. Grazie Max!

La cronaca e il report del Gp del Qatar

GP Qatar pagelle flop, McLaren presuntuosa 4!

Un errore di presunzione, harakiri, suicidio sportivo. Chiamatelo come volete ma è quello che han fatto al muretto della scuderia di Woking. Non seguire Verstappen con almeno un pilota puntando sulla superiorità della monoposto e sulla flessibilità della strategia, che non c’è stata, è stata davvero un qualcosa che va oltre il masochistico. E adesso hanno ancora, di più tutto da perdere.

F1, pagelle Lusail

Lando Norris (McLaren) 5 : soffre Max come pochi anche col vento in poppa come nell’ultimo periodo. Si fa bruciare in partenza, ma ci stava, poi va in panne con tutto il team incapace anche di imporsi come un campione, o futuro tale, dovrebbe fare. Non vorremmo essere nella sua testa da qui a domenica pensando a un mondiale da vincere ma che si può perdere.

: soffre Max come pochi anche col vento in poppa come nell’ultimo periodo. Si fa bruciare in partenza, ma ci stava, poi va in panne con tutto il team incapace anche di imporsi come un campione, o futuro tale, dovrebbe fare. Non vorremmo essere nella sua testa da qui a domenica pensando a un mondiale da vincere ma che si può perdere. Oscar Piastri (McLaren) 5,5 : sicuramente meglio dell’ultimo periodo in cui era allo sbando. ritrova il successo nella Sprint ma va alla deriva nella strategia come Lando, con tutto il team. Riesce almeno a tenere il 2° posto e tenersi aperta una porticina per il titolo. Ma poco altro.

: sicuramente meglio dell’ultimo periodo in cui era allo sbando. ritrova il successo nella Sprint ma va alla deriva nella strategia come Lando, con tutto il team. Riesce almeno a tenere il 2° posto e tenersi aperta una porticina per il titolo. Ma poco altro. George Russell (Mercedes) 5 : parte come un bradipo durante la pennichella poi resta invischiato come tutti gli altri dal 5° posto in giù.

: parte come un bradipo durante la pennichella poi resta invischiato come tutti gli altri dal 5° posto in giù. Charles Leclerc (Ferrari) 6 : la sufficienza, ma gli daremmo anche 11, per come sopporta la mediocrità della sua Ferrari pur dando l’anima in pista.

: la sufficienza, ma gli daremmo anche 11, per come sopporta la mediocrità della sua Ferrari pur dando l’anima in pista. Carlos Sainz (Williams) 9 : secondo podio della stagione, con la Williams, davanti a entrambe le rosse. Basta questo a dargli godimento in una gara tosta.

: secondo podio della stagione, con la Williams, davanti a entrambe le rosse. Basta questo a dargli godimento in una gara tosta. Lewis Hamilton (Ferrari) 4 : non ci ha capito nulla, passeggero di una SF-25 che proprio non ha mandato già da come evidenziano le piste che ha preso dal compagno in lungo e in largo per tutta la stagione. Ed ora rischia di finire pure dietro il rookie Antonelli nella classifica piloti. Sempre peggio.

: non ci ha capito nulla, passeggero di una SF-25 che proprio non ha mandato già da come evidenziano le piste che ha preso dal compagno in lungo e in largo per tutta la stagione. Ed ora rischia di finire pure dietro il rookie Antonelli nella classifica piloti. Sempre peggio. Kimi Antonelli (Mercedes) 7- : ha fatto un garone, meritava il podio, sarebbe stato il terzo consecutivo. Poi viene beffato da Sainz nel caos della sosta ai box e alla fine si beffa da solo sbagliando sotto la pressione di Norris. Peccato. Ma il ragazzo continua la sua crescita.

: ha fatto un garone, meritava il podio, sarebbe stato il terzo consecutivo. Poi viene beffato da Sainz nel caos della sosta ai box e alla fine si beffa da solo sbagliando sotto la pressione di Norris. Peccato. Ma il ragazzo continua la sua crescita. Hulkenberg e Gasly fuori concorso 9: con un tempismo chirurgico si scontrano al 7° giro, a 50 esatti dalla fine dando la stura all’imprevisto che ha scombinato la gara e per questo, indirettamente, vanno ringraziati e osannati.

GP Qatar pagelle flop, Ferrari allo sbando 4!

Quattro, come la posizione nella classifica costruttori che sa di disastro come il week end di Lusail dove la rossa ha toccato il fondo, peggio che in Brasile dove c’erano stati due ritiri ma causati da concause anche esterne. Qui il livello della rossa è stato bassissimo, in piena bagarre anche con le Alpine, vedi Hamilton nella Sprint. Difficile aggiungere altro, difficile dire qualcosa che non sia stato già detto da marzo ad oggi. Per fortuna per Maranello tra una settimana si tira una riga, o forse è già stato fatto da tempo. Appuntamento al prossimo anno, diciam sempre così da tanto, troppo tempo.