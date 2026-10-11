Le pagelle del Gran Premio di Singapore vinto da Verstappen davanti alla Ferrari di Leclerc e Antonelli autore di una grande gara a differenza di Hamilton che fa un clamoroso autogol

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Ci sono campioni che tornano come Verstappen due vittorie nelle ultime due gare; campioni che accusano il colpo come Hamilton che fa harakiri con la strategia; campioni mancati come Leclerc che ne avrebbe il valore e poi campioni del futuro immediato, quel Kimi Antonelli che corre da iridato nella testa e non solo. Insomma pagelle del Gp di Singapore tra voti e votacci da gustare tutte d’un fiato o a piccoli sorsi, fate voi.

Le pagelle del GP di Singapore

Verstappen 10 e lode : si è sbloccato, ha sbloccato anche i bonus della sua Red Bull ed è tornato quello che non lascia manco le briciole ai suoi avversari. Primo dalle qualifiche Sprint fino alla fine della gara, 48 ore da primato. Come ai vecchi tempi. SuperMax è tornato. E per fortuna di Kimi, è tornato troppo tardi.

: si è sbloccato, ha sbloccato anche i bonus della sua Red Bull ed è tornato quello che non lascia manco le briciole ai suoi avversari. Primo dalle qualifiche Sprint fino alla fine della gara, 48 ore da primato. Come ai vecchi tempi. SuperMax è tornato. E per fortuna di Kimi, è tornato troppo tardi. Hamilton 4 : ha preso un granchio grande quanto Godzilla. Già la scelta della gomma gialla in partenza non l’ha premiato ma siccome a volte al peggio non c’è mai fine, smarrona di brutto la scelta di non fare il 2° pit stop con la Virtual e lì si traveste da Tafazzi. Domenica da dimenticare.

: ha preso un granchio grande quanto Godzilla. Già la scelta della gomma gialla in partenza non l’ha premiato ma siccome a volte al peggio non c’è mai fine, smarrona di brutto la scelta di non fare il 2° pit stop con la Virtual e lì si traveste da Tafazzi. Domenica da dimenticare. Leclerc 8,5 : ci ha provato Charles ma ne trova quasi sempre uno che va più forte di lui, che sia Hamilton, Verstappen, Norris o Antonelli. Un po’ il destino beffardo della sua carriera.

: ci ha provato Charles ma ne trova quasi sempre uno che va più forte di lui, che sia Hamilton, Verstappen, Norris o Antonelli. Un po’ il destino beffardo della sua carriera. Antonelli 9 : un piccolo capolavoro, in un week end di sofferenza, forse il primo vero della Mercedes con gli aggiornamenti peggiorativi che montava, Kimi ha portato a casa il massimo risultato possibile, la messa sul podio con un doppio colpo su Norris ed Hamilton… da campione, poche ciance. Mamma butta la pasta!

: un piccolo capolavoro, in un week end di sofferenza, forse il primo vero della Mercedes con gli aggiornamenti peggiorativi che montava, Kimi ha portato a casa il massimo risultato possibile, la messa sul podio con un doppio colpo su Norris ed Hamilton… da campione, poche ciance. Mamma butta la pasta! Norris 5,5 : finisce 4° certo ma si fa irretire da Hamilton offrendo il fianco ad Antonelli perdendo così il podio. Dopo l’asinata di ieri con Piastri non il miglior week end per il campione del mondo in carica, ancora per poco.

: finisce 4° certo ma si fa irretire da Hamilton offrendo il fianco ad Antonelli perdendo così il podio. Dopo l’asinata di ieri con Piastri non il miglior week end per il campione del mondo in carica, ancora per poco. Lawson 8 : si rischia di ripetere sempre la stessa cosa ma dopo il viaggio di ritorno in Red Bull è tornato in Racing Bulls ancor più consapevole di se stesso e dei suoi mezzi. Praticamente sempre a punti, una costante, una sicurezza.

: si rischia di ripetere sempre la stessa cosa ma dopo il viaggio di ritorno in Red Bull è tornato in Racing Bulls ancor più consapevole di se stesso e dei suoi mezzi. Praticamente sempre a punti, una costante, una sicurezza. Hulkenberg 8 : eccolo qui il tuo pilota usato sicuro che ti garantisce sempre la prestazione e non disdegna di andare a punti. Una vita da mediano gli canterebbe Ligabue.

: eccolo qui il tuo pilota usato sicuro che ti garantisce sempre la prestazione e non disdegna di andare a punti. Una vita da mediano gli canterebbe Ligabue. Russell 5: una rimonta molto a metà, finisce solo 9° invischiato nel gruppone senza riuscirne a cavarne molto nonostante una Mercedes tra le mani, anche se una pista dove partire dal fondo era una condanna. Dopo l’erroraccio della Sprint chiude male un altro fine settimana di gara. Kimi può dormire sonni tranquilli.

La cronaca e il report del GP di Singapore