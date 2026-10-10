Viva la pioggia quando scombina i piani della F1 cioè quasi sempre. Sprint a eliminazione a Marina Bay e i veri maghi della pioggia sono venuti fuori, da Verstappen ad Hamilton autore di una partenza spettacolare quanto prodigiosa. Le pagelle bagnate come Russell che non danza sotto la pioggia e fa un altro regalone ad Antonelli al pari delle due McLaren di Norris e Piastri. Voti e votacci col 90% di umidità.
Le pagelle della Sprint di Singapore
- Verstappen 9: si addormenta un po’ al via, poi una volta che Russell si autoelimina, non sbaglia una curva e fa il bis dopo il Bahrain. Il campionissimo è tornato!
- Hamilton 10: la magia fatta alla partenza merita un voto alto, altissimo, anche più del vincitore. Fa una cosa che andrebbe vista in loop come direbbe Vasco Rossi, con il rewind!
- Russell 0: come i punti che ha fatto nelle ultime due gare, stavolta la colpa è tutta sua. Fa una genialata al via e poi un’asinata dopo un paio di giri. Coniglio bagnato.
- Norris 3: crede che il titolo mondiale e il numero 1 sul muso gli diano il credito per entrare alla garibaldina sul compagno che non è stato d’accordissimo. Risultato: frittata color papaya!
- Leclerc 7: bene ma non benissimo, strappa il podio anche grazie all’harakiri McLaren di cui sopra però dopo una partenza così e così bruciato da Hamilton che gli partiva molto dietro, non trova quasi mai il passo e crolla pure nel finale. C’è qualquadra che non cosa!
- Antonelli 8: il mondiale se l’è ultra guadagnato però portarglielo proprio in bacheca, a casa, a Bologna con tanto di fiocco e pacco regalo appare esagerato anche per Kimi. Auguri firmato Russell e Norris!
- Lawson 7,5: una costanza incredibile nelle ultime gare, il viaggetto in Red Bull gli ha fatto bene a differenza dello scorso anno che lo aveva affossato.
- Bearman 8: un garone condito da un paio di sorpassi da brividi