F1, Pagelle Sprint Singapore: Hamilton e Verstappen maghi della pioggia, Russell confuso e raptus Norris

Le pagelle della Sprint Race del Gran Premio di Singapore vinto da Verstappen davanti alle Ferrari di Hamilton e Leclerc con Antonelli 4° e Russell e le McLaren fuori

Luca Fusco Giornalista Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Viva la pioggia quando scombina i piani della F1 cioè quasi sempre. Sprint a eliminazione a Marina Bay e i veri maghi della pioggia sono venuti fuori, da Verstappen ad Hamilton autore di una partenza spettacolare quanto prodigiosa. Le pagelle bagnate come Russell che non danza sotto la pioggia e fa un altro regalone ad Antonelli al pari delle due McLaren di Norris e Piastri. Voti e votacci col 90% di umidità. Le pagelle della Sprint di Singapore Le pagelle della Sprint di Singapore Verstappen 9 : si addormenta un po’ al via, poi una volta che Russell si autoelimina, non sbaglia una curva e fa il bis dopo il Bahrain. Il campionissimo è tornato!

: si addormenta un po’ al via, poi una volta che Russell si autoelimina, non sbaglia una curva e fa il bis dopo il Bahrain. Il campionissimo è tornato! Hamilton 10 : la magia fatta alla partenza merita un voto alto, altissimo, anche più del vincitore. Fa una cosa che andrebbe vista in loop come direbbe Vasco Rossi, con il rewind!

: la magia fatta alla partenza merita un voto alto, altissimo, anche più del vincitore. Fa una cosa che andrebbe vista in loop come direbbe Vasco Rossi, con il rewind! Russell 0: come i punti che ha fatto nelle ultime due gare, stavolta la colpa è tutta sua. Fa una genialata al via e poi un’asinata dopo un paio di giri. Coniglio bagnato. Visualizza questo post su Instagram Norris 3 : crede che il titolo mondiale e il numero 1 sul muso gli diano il credito per entrare alla garibaldina sul compagno che non è stato d’accordissimo. Risultato: frittata color papaya!

: crede che il titolo mondiale e il numero 1 sul muso gli diano il credito per entrare alla garibaldina sul compagno che non è stato d’accordissimo. Risultato: frittata color papaya! Leclerc 7 : bene ma non benissimo, strappa il podio anche grazie all’harakiri McLaren di cui sopra però dopo una partenza così e così bruciato da Hamilton che gli partiva molto dietro, non trova quasi mai il passo e crolla pure nel finale. C’è qualquadra che non cosa!

: bene ma non benissimo, strappa il podio anche grazie all’harakiri McLaren di cui sopra però dopo una partenza così e così bruciato da Hamilton che gli partiva molto dietro, non trova quasi mai il passo e crolla pure nel finale. C’è qualquadra che non cosa! Antonelli 8: il mondiale se l’è ultra guadagnato però portarglielo proprio in bacheca, a casa, a Bologna con tanto di fiocco e pacco regalo appare esagerato anche per Kimi. Auguri firmato Russell e Norris! Visualizza questo post su Instagram Lawson 7,5 : una costanza incredibile nelle ultime gare, il viaggetto in Red Bull gli ha fatto bene a differenza dello scorso anno che lo aveva affossato.

: una costanza incredibile nelle ultime gare, il viaggetto in Red Bull gli ha fatto bene a differenza dello scorso anno che lo aveva affossato. Bearman 8: un garone condito da un paio di sorpassi da brividi La cronaca e il report della Sprint del GP di Singapore Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp