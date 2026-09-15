La celebre dj coreana è salita a bordo di una Mercedes AMG per un hot lap durante Monza, gran premio che l'ha vista ospite

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Ancora Kimi Antonelli, l’italiano capace di risvegliare quell’entusiasmo sopito dall’andamento alterno a cui la Ferrari sta costringendo il pubblico italiano. Alla guida della sua Mercedes ha vinto anche il Gran Premio di Spagna di Formula 1, sulla pista del Madring, e consolidato il suo primato in classifica piloti. Ma non è (solo) del talento in testa al Mondiale che si posta sui social. Il giro in pista a Monza, condiviso con un leggero ritardo, dalla celebre dj e influencer Peggy Gou è più che virale.

Il video virale di Antonelli e Peggy Gou

La producer, ospite ai box di Monza, non si è lasciata sfuggire l’occasione per sedere a bordo della Mercedes Amg Gt guidata da Antonelli che con la massima tranquillità possibilità ha rischiato di trovarsi accanto la nota dj in uno stato di agitazione. Nel video, postato sui social, si vede Kimi come sempre divertito e controllato mentre la compagna sul sedile di passeggero urla e sbraita fino a stringere con le mani il casco. “Are you ok?”, chiede, a un certo punto del giro alla sua passeggera.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Urla della dj, reazione di Kimi

Una botta di adrenalina che, con ogni probabilità, non verrà ripetuto da Peggy Gou, la quale era tra le figure più interessanti a Monza e che ha animato il gran premio con i suoi eventi e la potenza di una platea rossa che ha riempito le strade della città brianzola e la vicina Milano.

Alla vigilia di questo giro, e della stessa competizione, Peggy Gou era stata al centro dei rumors per via di alcuni scambi con Matteo Berrettini, presente come Jannik Sinner a questo gran premio. Un flirt non confermato che, comunque, l’iperbole delle emozioni con Kimi ha posto in secondo piano.