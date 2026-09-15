Ancora Kimi Antonelli, l’italiano capace di risvegliare quell’entusiasmo sopito dall’andamento alterno a cui la Ferrari sta costringendo il pubblico italiano. Alla guida della sua Mercedes ha vinto anche il Gran Premio di Spagna di Formula 1, sulla pista del Madring, e consolidato il suo primato in classifica piloti. Ma non è (solo) del talento in testa al Mondiale che si posta sui social. Il giro in pista a Monza, condiviso con un leggero ritardo, dalla celebre dj e influencer Peggy Gou è più che virale.
Il video virale di Antonelli e Peggy Gou
La producer, ospite ai box di Monza, non si è lasciata sfuggire l’occasione per sedere a bordo della Mercedes Amg Gt guidata da Antonelli che con la massima tranquillità possibilità ha rischiato di trovarsi accanto la nota dj in uno stato di agitazione. Nel video, postato sui social, si vede Kimi come sempre divertito e controllato mentre la compagna sul sedile di passeggero urla e sbraita fino a stringere con le mani il casco. “Are you ok?”, chiede, a un certo punto del giro alla sua passeggera.
Urla della dj, reazione di Kimi
Una botta di adrenalina che, con ogni probabilità, non verrà ripetuto da Peggy Gou, la quale era tra le figure più interessanti a Monza e che ha animato il gran premio con i suoi eventi e la potenza di una platea rossa che ha riempito le strade della città brianzola e la vicina Milano.
Alla vigilia di questo giro, e della stessa competizione, Peggy Gou era stata al centro dei rumors per via di alcuni scambi con Matteo Berrettini, presente come Jannik Sinner a questo gran premio. Un flirt non confermato che, comunque, l’iperbole delle emozioni con Kimi ha posto in secondo piano.