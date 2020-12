F1, Perez esce allo scoperto sul futuro in Red Bull

Sergio Perez apre alla possibilità di prendersi un anno sabbatico.

Il pilota messicano, che lascerà al termine della stagione a Sebastian Vettel il volante della Racing Point, futura Aston Martin, ha parlato del proprio futuro in una conferenza stampa nella quale è uscito allo scoperto in merito al possibile trasferimento alla Red Bull qualora la scuderia anglo-austriaca non confermasse Alex Albon al fianco di Max Verstappen.

Perez, attivo in Formula 1 dal 2011, ha dichiarato di avere già offerte per la stagione successiva: “Qualora non andasse in porto il passaggio alla Red Bull mi prenderei un anno sabbatico – ha dichiarato l’ex McLaren – Ho già opzioni per il 2022”.

OMNISPORT | 01-12-2020 15:14