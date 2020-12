F1, Perez trionfa al GP di Sakhir: harakiri Mercedes, Leclerc out

Va incredibilmente a Sergio Perez e alla sua Racing Point un incredibile Gran Premio di Sakhir , caratterizzato da una lunghissima serie di errori in pista e ai box: tra i protagonisti in negativo Charles Leclerc sulla Ferrari e il muretto Mercedes , che per una baraonda impensabile al pit stop vanifica quella che sarebbe stata una facile doppietta. Grande deluso un George Russell che aveva dominato la prima fase di gara. Sia per Perez che per la Racing Point si tratta del primo successo della storia.

Gara pazza sin dal via, con Bottas che va in difficoltà e Leclerc che prova ad approfittarne infilando sia Verstappen che lo stesso Perez. Il contatto con il messicano manda la sua Racing Point in testacoda, ma costringe al ritiro un delusissimo Leclerc e il furibondo Verstappen .

Il resto della gara sembra presentare un copione già scritto, con un fuoriclasse al volante della Mercedes pronto a dominare. Non si tratta però del solito Lewis Hamilton , ma del suo sostituto Russell . In grande difficoltà rispetto al compagno, invece, un Bottas timido e secondo .

La svolta arriva al 62° giro, quando un incidente alla Williams di Aitken (paradossalmente il sostituto di Russell) provoca l’ingresso in pista della Safety Car. Le Mercedes procedono al cambio gomme, ma il pasticcio ai box è totale: a Russell viene montata una gomma destinata a Bottas , a Bottas una partita di pneumatici già usati (dopo aver rischiato addirittura di avere le gomme appena tolte al compagno).

Con le vetture già incolonnate dietro la Safety Car, Bottas e Russell sono quindi costretti a ripartire dal quarto e quinto posto . In testa intanto c’è incredibilmente proprio Perez , capace di rimontare dall’ultimo al primo posto.

C’è poi addirittura una foratura per lo stesso Russell , mentre Bottas perde terreno per noie meccaniche. Chiuderanno nono e ottavo , con la sola (relativa) soddisfazione di precedere la Ferrari superstite : Vettel è infatti 12° al traguardo .

Sul podio, con Perez, salgono Ocon e Stroll . Per una delle domeniche più pazze della Formula 1: quella del trionfo della Racing Point.

