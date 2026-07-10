Il manager di Piastri, Mark Webber rompe il silenzio sul futuro del suo assistito dopo i rumors di un addio alla McLaren collegate al possibile arrivo di Verstappen che invece torna dal suo mentore Marko

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Tutto in un pochi giorni. La silly season impazza in F1 ma forse è destinata a esaurirsi con le parole di Mark Webber che ha rotto il silenzio sulle voci di un possibile addio di Oscar Piastri alla McLaren. Rumors direttamente o indirettamente connessi ai mal di pancia di Verstappen in Red Bull e che hanno portato in molti a pensare a una sorta di inversione di sedili. Max intanto è stato beccato insieme a papà Jos in una sorta di reunion con il suo mentore Helmut Marko.

Webber spegne le voci: “Piastri resta in McLaren”

Dal day after di Silverstone si sono susseguiti diverse voci incontrollate di mercato. Una di queste riguarda Oscar Piastri dato in rotta con la McLaren. Red Bull o addirittura Audi le possibili destinazioni. Se n’è parlato parecchio nelle ultime 48 ore.

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A fare chiarezza ci ha pensato proprio il manager del pilota aussie, il connazionale Mark Webber: “Oscar ha un contratto con la McLaren per il prossimo futuro – ha dichiarato a Racer – Le voci secondo cui vorrebbe andarsene sono prive di fondamento. Sono state scritte molte storie fantasiose su di lui e su altre squadre… La McLaren ha ripetutamente affermato di volerlo a lungo termine e Oscar è concentrato su questo”.

Verstappen, niente McLaren ma vede Marko

Le parole di Webber fanno il paio con quelle del CEO della McLaren Racing, Zack Brown a Silverstone che aveva già confermato Piastri per il prossimo anno al pari di Norris. Questo cambia lo scenario indiretto per Verstappen. Proprio in questi giorni le voci di un addio dell’olandese alla Red Bull si erano intensificate anche dopo il ritiro dal Gp di Gran Bretagna non senza frecciate e polemiche alla scuderia di Milton Keys.

Con McLaren, Ferrari e Mercedes con line up quasi del tutto blindate, Verstappen sembra costretto a restare in Red Bull a meno di prendersi un anno sabbatico come altri campioni prima di lui, Prost, Raikkonen, Alonso. Intanto SuperMax è stato pizzicato dal giornalista connazionale Erik Van Haren, ad Amsterdam, insieme a papà Jos, a rapporto dal suo mentore, il grande “vecchio” Helmut Marko. Chissà di cosa avranno parlato…