Gasly: "Nessun oltraggio a Schumacher", lo sfogo dopo le critiche per le foto sulla neve in giacca Ferrari

Il pilota Alpine, Pierre Gasly ha fatto chiarezza una volta per tutte sulle foto di lui che sciava sulla neve con la giacca Ferrari nel giorno del compleanno di Schumacher che avevano causato la classica bufera social

Omaggio, tributo o gaffe dissacrante. Se lo è chiesto a lungo soprattutto il pubblico della rete e dei social dopo aver visto le foto postate da Pierre Gasly sulla neve con la giacca della Ferrari nel giorno del compleanno di Michael Schumacher lo scorso 3 gennaio. Tanto che in poche ore quel dubbio si è trasformato in critiche, anche feroci, verso il pilota francese della Alpine che a margine della presentazione della scuderia, che fa capo a Flavio Briatore, si è sentito in dovere a diversi giorni dall’accaduta di fare chiarezza sul perchè di quelle immagini.

Cosa ha fatto Gasly il 3 gennaio

Il 3 gennaio non è un giorno come tutti gli altri per gli amanti della F1. In quella data è nato nel 1969 Michael Schumacher, per molti il GOAT della Formula 1. Data importante che arriva, ironia della sorte beffarda e diabolica, pochi giorni dopo un altro anniversario, questo decisamente più triste, quello del 29 dicembre quando nel 2013 Schumi cadde mentre sciava in libertà sulle nevi di Meribel. Caduta che lo ha tolto dalla vita pubblica e limitato nelle funzioni vitali.

Proprio lo scorso 3 gennaio, mentre tutti postavano foto, pensieri, video dedicati al grande campione tedesco, Pierre Gasly postava 4 foto di lui sulla neve, in compagnia della fidanzata Kika Gomes. Fin qui niente di male. Ma in molti hanno subito notato che Gasly indossava una giacca rossa, stile Ferrari vintage anni 2000 con tanto di logo Marlboro. Insomma uno di quei giubbotti del Cavallino Rampante che venivano indossati quando la Ferrari organizzava in inverno le feste sulla neve a Madonna di Campiglio.

Bufera su Gasly per le foto col giubbotto alla Schumacher

E se in un primo momento quelle foto erano quasi passate inosservate o prese come un semplice omaggio alla memoria di Schumacher, in un secondo momento l’orda dei social ha cominciato a vederci qualcosa di sgradevole. L’accostamento del giubbotto Ferrari, delle immagini sulla neve proprio dove la vita di Schumacher ha avuto uno sliding doors negativo per la sua salute, un Gasly sorridente che si diverte con la fidanzata, il tutto nel giorno del compleanno di Schumacher è stato percepito come qualcosa di sbagliato, inopportuno.

E giù sono piovuto critiche feroci nei confronti del pilota francese dell’Alpine additato dai social con commenti del tipo: “Molto di cattivo gusto, molto irrispettoso e inappropriato” e ancora: “Non so come abbia pensato che fosse una buona idea”.

Gasly fa chiarezza

A margine della presentazione della nuova AlpineA526, con tanto di obiettivi fissati da Flavio Briatore, impegnata questa settimana nei primi test della F1 a Barcellona, Pierre Gasly a precisa domanda ha colto l’occasione per chiarire la sua posizione specificando come non ci fossero cattive intenzioni: stava solo pubblicando una sua foto mentre sciava sulle piste con gli amici.

“Sono un grande fan di Michael – ha dichiarato il francese – Gli ho sempre mostrato rispetto. Credo di aver sempre detto che lui era uno dei miei idoli quando ero piccolo. Era una delle sue giacche. Adoro sciare. Ci vado sempre fin da quando ero bambino”.

Parlando specificamente delle critiche ricevute sui social, Gasly ha aggiunto: “Penso che purtroppo dipenda dalla vita che viviamo. Penso di dimostrare sempre di essere una persona molto rispettosa. Ho avuto un paio di idoli nella mia vita. Michael era ed è uno di questi. Quindi non ho voluto fare niente di male nemmeno per un secondo”.