F1, piloti costretti in griglia 10 minuti prima

Il Consiglio Mondiale della FIA riunito a Manila ha varato un cambiamento nella procedura di partenza che entra in vigore già domenica prossima a Montreal. I piloti dal Gran Premio del Canada dovranno abbandonare la corsia box con 10 minuti di anticipo in modo da dedicare più tempo alle interviste televisive in griglia di partenza, per trasmettere al pubblico a casa le loro emozioni prima del via della corsa e rendere così più eccitante il pre-gara.

Confermate le novità aerodinamiche all'ala anteriore, alle brake duct anteriori, alle bargeboard e all'alettone posteriore, tutte novità finalizzate a migliorare i sorpassi.

SPORTAL.IT | 07-06-2018 15:45