F1: pole con giallo per Verstappen, Ferrari subito dietro

Dopo una qualifica tiratissima Max Verstappen è riuscito a conquistare la pole position grazie ad una super prestazione: l'olandese è infatti riuscito a girare in 1'14"758.

Il pilota della Red Bull rischia però l'investigazione dato che non si è fermato in regime di bandiera gialla derivato dal brutto schianto di Valterri Bottas: la monoposto del finlandese è uscita di pista nell'ultima curva prima del rettilineo finale andando a impattare violentemente sulle protezioni.

Il comportamento dell'olandese potrebbe quindi comportare la cancellazione del tempo finale e una penalità in griglia dato che non ha rispettato le condizioni di sicurezza.

Subito dietro la Ferrari: Leclerc nonostante qualche sbavatura ha chiuso secondo a +0"266 mentre Vettel si è conquistato la terza posizione a +0"412. Quarto posto per Lewis Hamilton, che ha preceduto Albon e Bottas.

Le parole di Leclerc dopo le qualifiche: "La partenza sarà molto importante. Abbiamo una velocità di punta molto buona e speriamo di sfruttarla al via. Le Red Bull sono state molto veloci ma la gara è domani. Nel mio giro ho perso qualcosa nell'ultimo settore, con quell'errore ho sicuramente perso del tempo importante".

Emozionato Max Verstappen: "È stata una giornata interessante ed è stato incredibile prevalere sulla Ferrari che è sempre veloce in rettilineo. Abbiamo reagito e ringrazio il mio team per questo. Se speravo di fare la pole quest'oggi? Diciamo che si spera sempre, nella Q3 abbiamo messo insieme un bel giro. In gara sarà un po' diverso però. Abbiamo una buona macchina e anche se dovessimo perdere una posizione al via avremo le nostre chance".

La griglia dei primi 10:

1 MAX VERSTAPPEN

2 CHARLES LECLERC

3 SEBASTIAN VETTEL

4 LEWIS HAMILTON

5 ALEXANDER ALBON

6 VALTTERI BOTTAS

7 CARLOS SAINZ

8 LANDO NORRIS

9 DANIIL KVYAT

10 PIERRE GASLY



SPORTAL.IT | 26-10-2019 22:10